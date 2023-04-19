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21 минуту назад

Сонливость, боль, повышение давления: к чему может привести передозировка витаминами

Клопс.Ru

Хотя создать переизбыток витаминов A, E, D в организме достаточно сложно, такое всё же встречается. Об этом в эфире радио Sputnik в среду, 19 апреля, сообщила врач-нутрициолог Ирина Мальцева.

К чему может привести передозировка витаминами
Фото:  Клопс.Ru Клопс.Ru

По словам эксперта, получить передозировку можно не только налегая на лекарства и БАДы, но и включая в рацион определённые продукты.

«Витамин Е содержится в подсолнечном масле, его очень часто можно обнаружить в составе различных препаратов, например БАД. Передозировка здесь может быть», — заявила Мальцева.

Также нутрициолог предупредила, что опасно злоупотреблять витамином A в первом триместре беременности. Это может стать причиной патологий и мутаций плода, поскольку данное вещество обладает тератогенной токсичностью.

Витамин D в больших количествах опасен только для людей, у которых есть проблемы с его усваиванием. Уровень этого элемента повышается не только при приёме внутрь, но и, например, при выходе на солнце, заметила Мальцева.

Передозировка витамином D может стать причиной головной и суставной боли, сонливости, слабости, запоров, повышения давления, температуры и других неприятных симптомов. Избыток витамина А также грозит мигренями, болями в животе и слабостью.

«Но, опять же, эти симптомы могут сигнализировать и о других проблемах», — добавила Мальцева.

Специалисты «ГБУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики КО» рассказали, что может стать причиной появления «сосудистой сетки» на лице.

Болезни и лекарства,Ирина Мальцева,
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