$81.60-0.0389.57-0.09
5 минут назад

Названы симптомы, указывающие на пыльцевую аллергию

Вечерняя Москва

Если у человека в течение двух и более лет в одно и то же время повторяются одни и те же симптомы — насморк, чихание, заложенность носа, зуд в глазах, слезотечение, то у него можно заподозрить пыльцевую аллергию. Об этом рассказала аллерголог Наталья Морозова.

Названы симптомы, указывающие на пыльцевую аллергию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При этом врач отметила, что подозрение на аллергию нужно подтвердить при помощи специального обследования, так как данные симптомы возможны при других заболеваниях.

Врач отметила, что весной обострение сезонной пыльцевой аллергии вызывает цветение деревьев: ольхи, лещины и в первую очередь березы. Также в первой половине лета активно цветут травы: тимофеевка, мятлик, овсяница.

К периоду цветения растений аллергикам стоит подготовиться заранее. За 1–2 недели нужно начинать принимать антигистаминные препараты второго поколения, а также сочетать их с местными антигистаминами в виде капель и спрея в нос, передает РИАМО.

Болезни и лекарства,Наталья Морозова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий