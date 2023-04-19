Названы симптомы, указывающие на пыльцевую аллергию

Если у человека в течение двух и более лет в одно и то же время повторяются одни и те же симптомы — насморк, чихание, заложенность носа, зуд в глазах, слезотечение, то у него можно заподозрить пыльцевую аллергию. Об этом рассказала аллерголог Наталья Морозова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При этом врач отметила, что подозрение на аллергию нужно подтвердить при помощи специального обследования, так как данные симптомы возможны при других заболеваниях.

Врач отметила, что весной обострение сезонной пыльцевой аллергии вызывает цветение деревьев: ольхи, лещины и в первую очередь березы. Также в первой половине лета активно цветут травы: тимофеевка, мятлик, овсяница.