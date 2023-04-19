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1 час назад

Доктор Мясников ответил на шесть популярных вопросов о преддиабете

Lenta.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем опасен преддиабет и что можно делать для профилактики его развития. В своем Telegram-канале доктор ответил на шесть популярных вопросов об этом состоянии.

Доктор ответил на шесть популярных вопросов о преддиабете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Преддиабет — это когда сахар крови уже не норма, но еще не достиг диабетических показателей», — объяснил врач. Отвечая на вопрос о том, в каких симптомах проявляется это состояние, специалист назвал болезнь «немой», уточнив, что специфических симптомов у нее нет.

Говоря о том, с какой частотой преддиабет переходит в настоящий диабет, врач заявил о 25-30-процентной вероятности. При этом он подчеркнул, что при этом состоянии возможна спонтанная ремиссия. Мясников также объяснил, чем опасен преддиабет: он может переходить в диабет, провоцировать развитие атеросклероза сосудов и быть независимым фактором риска для инфарктов и инсультов.

«Что делать? Снижать калорийность еды (...), много двигаться, больше именно аэробных нагрузок. Худеть», — написал доктор.

Последним вопросом, на который ответил врач, стал вопрос о том, нужно ли пить при этом состоянии лекарства. По словам Мясникова, чтобы понять, необходимы ли медикаменты, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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