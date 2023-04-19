Доктор ответил на шесть популярных вопросов о преддиабете

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем опасен преддиабет и что можно делать для профилактики его развития. В своем Telegram-канале доктор ответил на шесть популярных вопросов об этом состоянии.

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«Преддиабет — это когда сахар крови уже не норма, но еще не достиг диабетических показателей», — объяснил врач. Отвечая на вопрос о том, в каких симптомах проявляется это состояние, специалист назвал болезнь «немой», уточнив, что специфических симптомов у нее нет.

Говоря о том, с какой частотой преддиабет переходит в настоящий диабет, врач заявил о 25-30-процентной вероятности. При этом он подчеркнул, что при этом состоянии возможна спонтанная ремиссия. Мясников также объяснил, чем опасен преддиабет: он может переходить в диабет, провоцировать развитие атеросклероза сосудов и быть независимым фактором риска для инфарктов и инсультов.

«Что делать? Снижать калорийность еды (...), много двигаться, больше именно аэробных нагрузок. Худеть», — написал доктор.