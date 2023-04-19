Названы симптомы гипервитаминоза

"При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе", – цитирует Мальцеву радио Sputnik.