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2 часа назад

Названы симптомы гипервитаминоза

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Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации. Об предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева.

Названы симптомы гипервитаминоза
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Симптомы гипервитаминоза похожи на признаки многих других заболеваний, поэтому диагностировать это состояние достаточно сложно.

"При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе", – цитирует Мальцеву радио Sputnik.

По ее словам, прием витамина D редко становится причиной интоксикации, но полностью исключать такой риск тоже нельзя. В большинстве случаев гипервитаминоз, вызванный этим веществом, возникает у пациентов с определенными генетическими нарушениями.

Болезни и лекарства,Ирина Мальцева,
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