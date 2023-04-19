Названы симптомы гипервитаминоза

Гипервитаминоз, то есть избыток витаминов в организме, может стать причиной интоксикации. Об предупредила биолог-генетик Ирина Мальцева.
Симптомы гипервитаминоза похожи на признаки многих других заболеваний, поэтому диагностировать это состояние достаточно сложно.
"При избытке витамина Е человек может чувствовать слабость, головные и мышечные боли, жаловаться на судороги и кардиологические проблемы. При избытке витамина А бывает головная боль, эмоциональная лабильность, слабость, боли в животе", – цитирует Мальцеву радио Sputnik.
По ее словам, прием витамина D редко становится причиной интоксикации, но полностью исключать такой риск тоже нельзя. В большинстве случаев гипервитаминоз, вызванный этим веществом, возникает у пациентов с определенными генетическими нарушениями.