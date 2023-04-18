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Вирусолог оценил вероятность эпидемии кори в России

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В России началось распространение кори. Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, стоит ли россиянам ждать эпидемии.

Эксперт считает, что Россию вряд ли ждет эпидемия кори
© РИА "ФедералПресс"

«Я думаю, что эпидемии большой такой быть не должно, потому что если есть какие-то просчеты с прививками, то они, в общем-то, не носят такой совершенно массовый характер. Поэтому эпидемия вряд ли будет», – передает ТАСС слова Анатолия Альтштейна.

По словам эксперта, в России при наличии большого количества заболевших возможно ведение карантинов. Он добавил, что необходимо уделить внимание вакцинации. Если граждан, которые не привиты, много, то необходимо сделать так, чтобы их число уменьшилось.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что корь – один из самых заразных вирусов, передающийся не воздушно-капельным путем, а через дыхание.

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