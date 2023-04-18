Эксперт считает, что Россию вряд ли ждет эпидемия кори

«Я думаю, что эпидемии большой такой быть не должно, потому что если есть какие-то просчеты с прививками, то они, в общем-то, не носят такой совершенно массовый характер. Поэтому эпидемия вряд ли будет», – передает ТАСС слова Анатолия Альтштейна.