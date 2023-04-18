Названа смертельная опасность болей в желудке после еды

Некоторые симптомы, появляющиеся после еды, могут говорить о развитии рака кишечника, рассказал специализирующийся на колоректальных операциях британский хирург Джеймс Кинросс. О смертельной опасности симптомов, которые легко пропустить, он побеседовал с Mirror.
По словам Кинросса, один из самых ярких симптомов рака кишечника — боль в желудке или вздутие после еды. Он указал на то, что из-за этого человек начинает меньше есть и заметно теряет вес.
Кроме того, добавил врач, на развитие онкологического заболевания кишечника могут указывать кровь в стуле, на унитазе или туалетной бумаге, изменение характера дефекации, а также боль или ощутимая опухоль в животе или заднем проходе.