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Названа смертельная опасность болей в желудке после еды

Некоторые симптомы, появляющиеся после еды, могут говорить о развитии рака кишечника, рассказал специализирующийся на колоректальных операциях британский хирург Джеймс Кинросс. О смертельной опасности симптомов, которые легко пропустить, он побеседовал с Mirror.

Названа смертельная опасность болей в желудке после еды
© Lenta.ru

По словам Кинросса, один из самых ярких симптомов рака кишечника — боль в желудке или вздутие после еды. Он указал на то, что из-за этого человек начинает меньше есть и заметно теряет вес.

Кроме того, добавил врач, на развитие онкологического заболевания кишечника могут указывать кровь в стуле, на унитазе или туалетной бумаге, изменение характера дефекации, а также боль или ощутимая опухоль в животе или заднем проходе.

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