Названа смертельная опасность болей в желудке после еды

Некоторые симптомы, появляющиеся после еды, могут говорить о развитии рака кишечника, рассказал специализирующийся на колоректальных операциях британский хирург Джеймс Кинросс. О смертельной опасности симптомов, которые легко пропустить, он побеседовал с Mirror.

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По словам Кинросса, один из самых ярких симптомов рака кишечника — боль в желудке или вздутие после еды. Он указал на то, что из-за этого человек начинает меньше есть и заметно теряет вес.