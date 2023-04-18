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1 час назад

Терапевт Романенко рассказала, что онемение в руках и ногах может быть признаком диабета

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что онемение конечностей — тревожный симптом, который может сигнализировать о серьёзных заболеваниях, таких как диабет или опухоль мозга.

Врач рассказала, что онемение может быть признаком диабета
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

«При сахарном диабете развивается диабетическая нейропатия, то есть нервные волокна поражаются глюкозой. И это может вызывать онемение рук, ног, ощущение бегания мурашек, жжение и так далее», — объяснила врач в интервью «Москве 24».

Онемение конечностей также может быть вызвано опухолевыми процессами в головном мозге.

Кроме того, подобные симптомы иногда беспокоят пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Это происходит из-за того, что вирусы поражают нервные волокна, заключила Романенко.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

Болезни и лекарства,Дмитрий Иванов,
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