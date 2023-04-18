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Названы неочевидные признаки начинающейся болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – коварное нейродегенеративное заболевание, из-за которого человек теряет координацию движений. Клинически это заболевание характеризуется замедленностью движений, мышечной скованностью и тремором в конечностях.

Названы неочевидные признаки начинающейся болезни Паркинсона
© Мир24

Врач-невролог, сотрудник кафедры неврологии с курсом нейрохирургии Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Анастасия Пронина в интервью «МИР 24» назвала признаки начинающейся болезни.

«Заболевание начинается за 5-10 лет до первых двигательных нарушений. Происходят снижение обоняния вплоть до его полного отсутствия, запоры, нарушения мочеиспускания, нарушения поведения в быструю фазу сна, – люди могут кричать или драться во сне. Также депрессия», – сказала специалист.

После этого, добавила она, возникают двигательные нарушения – замедленность движений, скованность в конечностях, может быть дрожание.

«Данный период у всех длится по-разному. Может длиться и десятки лет, а может 5-7 лет. На развернутых стадиях болезнь Паркинсона характеризуется неустойчивостью при ходьбе, частыми падениями, нарастающими когнитивными проблемами вплоть до деменции», – отметила доктор.

При этом она подчеркнула, что сказать со стопроцентной уверенностью, что начинается именно болезнь Паркинсона, невозможно. Даже сегодня при наличии огромного количества тестов и обследований.

«Со стопроцентной гарантией сказать, что это именно болезнь Паркинсона, нам может только гистологическое исследование. При жизни пациента невозможно провести биопсию мозга и посмотреть, и в этом нет смысла. На текущий момент во всем мире идет поиск биомаркеров, которые на ранней стадии смогут показать заболевание», – сказала врач.

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