Названы неочевидные признаки начинающейся болезни Паркинсона

«Со стопроцентной гарантией сказать, что это именно болезнь Паркинсона, нам может только гистологическое исследование. При жизни пациента невозможно провести биопсию мозга и посмотреть, и в этом нет смысла. На текущий момент во всем мире идет поиск биомаркеров, которые на ранней стадии смогут показать заболевание», – сказала врач.