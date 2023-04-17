Четыре признака рака легких, которые проявляются по утрам

Доктор Анита Раджа, врач NHS GP, перечислила неочевидные признаки рака легких. И это, конечно, не постоянный кашель.

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По словам врача, пациенты с раком легких могут заметить признаки этого заболевания сразу после пробуждения. И эти симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать.

Прежде всего, человек может просыпаться в поту и с высокой температурой.

Если все это сопровождается сухим кашлем в течение более трех недель или сухим кашлем с кровью в мокроте, то это может говорить о раке лёгких.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы заметите у себя какой-то из перечисленных выше симптомов.