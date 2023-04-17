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1 час назад

Врач предупредила об опасной привычке во сне

Lenta.ruиещё 1

Сон с открытым ртом приводит к чувству усталости утром и развитию ряда заболеваний. Об опасной привычке во сне сомнолог Татьяна Сурненкова предупредила россиян в беседе с Life.

Врач предупредила об опасной привычке во сне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач сообщила, что ротовое дыхание сопряжено с повышенным риском развития кариеса.

Более серьезной проблемой Сурненкова назвала обструктивное апноэ — расстройство, при котором нарушается дыхание во время сна из-за частичной или полной блокировки дыхательных путей. В этом случае, чтобы получить больше кислорода, люди также начинают дышать ртом. Сомнолог предупредила, что, если эпизоды остановок дыхания во сне повторяются регулярно, у человека резко возрастает риск развития депрессии, диабета, инсульта и инфаркта.

В качестве признаков ротового дыхания во сне врач назвала сухость во рту по утрам, боль в горле, неприятный запах изо рта, заболевания десен и зубов. Также свидетельствовать о проблеме могут утренние головные боли, трудности с концентрацией внимания и дневная сонливость.

Ранее клинический психолог Молли Этвуд и сомнолог из Массачусетского университета Ребекка Спенсер рассказали, как восстановить бодрость и концентрацию после бессонной ночи. Они уверены, что взбодриться поможет короткий дневной сон продолжительностью не более получаса.

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