Врач предупредила об опасной привычке во сне

Сон с открытым ртом приводит к чувству усталости утром и развитию ряда заболеваний. Об опасной привычке во сне сомнолог Татьяна Сурненкова предупредила россиян в беседе с Life.

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Врач сообщила, что ротовое дыхание сопряжено с повышенным риском развития кариеса.

Более серьезной проблемой Сурненкова назвала обструктивное апноэ — расстройство, при котором нарушается дыхание во время сна из-за частичной или полной блокировки дыхательных путей. В этом случае, чтобы получить больше кислорода, люди также начинают дышать ртом. Сомнолог предупредила, что, если эпизоды остановок дыхания во сне повторяются регулярно, у человека резко возрастает риск развития депрессии, диабета, инсульта и инфаркта.

В качестве признаков ротового дыхания во сне врач назвала сухость во рту по утрам, боль в горле, неприятный запах изо рта, заболевания десен и зубов. Также свидетельствовать о проблеме могут утренние головные боли, трудности с концентрацией внимания и дневная сонливость.