Стоматолог рассказал, заразен ли кариес

Кариес зубов является не заболеванием, а патологическим процессом, вызванным деятельностью микробов в полости рта, поэтому шансы подхватить его от другого человека стремятся к нулю. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на стоматолога-ортодонта, кандидата медицинских наук Андрея Жука.

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Специалист объяснил, что кариес вызывают прежде всего бактерии стрептококки. Они выделяют кислоту, которая разрушают зубную эмаль. Чтобы ее нейтрализовать, зубы выделяют кальций, однако может быть так, что кальция уходит слишком много, в результате чего эмаль начинает ослабевать, а бактерии пропадают внутрь зуба. Поэтому в вопросе развития кариеса важна еще и прочность самих зубов, которая зависит от генетики.

"С медицинской точки зрения кариес не считается заразным. <...> Но при тесном, интимном контакте двух людей такое возможно. Например, при частых поцелуях микрофлора, богатая стрептококками, может попасть из полости рта одного человека в полость рта другого. <...> Количество стрептококков при этом должно быть огромно – не одна-две бактерии, а сотни тысяч и даже миллионы. Шансы на то, что это произойдет, – крайне малы", – объяснил Жук.

В то же время риск передачи кариеса от взрослого к маленькому ребенку выше. Дело в том, что в первое время после рождения у детей нет своей микрофлоры. Бактерии на их коже и слизистых появляются благодаря их близким, а те могут передать не только нужные микроорганизмы, но и опасных микробов.