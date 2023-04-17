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2 часа назад

Медики обнаружили связь гипертонии с депрессией

Газета.Ru

Ученые из Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка в Германии выяснили, что повышенное артериальное давление связано с развитием депрессии и ответственной за эмоции активностью мозга. Выводы своей работы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications.

Медики обнаружили связь гипертонии с депрессией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы использовали данные о состоянии 48 тыс. человек, собранные Британским биобанком за 10-летний период. За это время добровольцы дважды (каждые пять лет) прошли оценки психического и физического здоровья.

Анализ данных показал, что повышение артериального давления связано с меньшим количеством депрессивных симптомов, большим благополучием и меньшей активностью мозга, связанной с эмоциями. При этом угроза гипертонии (синдром повышения артериального давления) связана с ухудшением психического здоровья и появлением депрессивных симптомов, которые заметны еще за несколько лет до постановки диагноза.

По словам исследователей, результаты их работы позволят в будущем разработать новые подходы лечения и диагностики гипертонии, которые будут включать и психологическую помощь.

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