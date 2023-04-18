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Врач объяснил, почему может идти кровь из носа

Лор Зайцев: кровь из носа может идти из-за искривления перегородки и онкологических заболеваний.

Врач объяснил, почему может идти кровь из носа
© Секрет Фирмы

Вообще, причин у появления носовых кровотечений есть несколько, и ни одна из них не является безобидной. Это всегда плохой знак и повод как следует изучить своё состояние, а, возможно, и сбегать на приём к врачу.

Подробнее о том, почему идёт кровь из носа, написало News.ru.

Почему же идёт кровь из носа?

Иногда это связано с искривлением носовой перегородки, при наличии которого слизистая оболочка пересыхает и начинает кровить.

Вторая причина — атрофия либо субатрофия слизистой на уровне всей перегородки, из-за которой она тоже сушится, и возникает кровотечение.

Кровь может начать идти ещё и из-за повышенного давления, будь то гипертензия или гипертония, а также если у человека есть заболевания крови, включая онкологические, или нарушена система свёртываемости.

Последнее может проявляться, если пациент пьёт определённые лекарства, например, те, что выписывают после операций на сердце.

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