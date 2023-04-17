Врач объяснил, почему при инфаркте нужно съесть таблетку нитроглицерина

Дело в том, что она поможет слегка уменьшить боль и успокоить человека. Однако в первую очередь, конечно, следует позвонить в скорую. А после звонка, как написало «Подмосковье сегодня», необходимо совершить несколько несложных действий, чтобы упростить работу медиков.

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По словам врача-кардиолога Максима Поспелова, сначала нужно принять правильное положение: присесть либо лечь таким образом, чтобы головы была выше остального тела. Лучше всего подойдёт полусидячее положение.

Помимо этого, нужно, чтобы вас нигде не сковывала одежда: следует, например, ослабить ремень, расстегнуть пуговицы, если они имеются. Так они не будут мешать кровоснабжению и дыханию.

К слову, таблетку нитроглицерина, о которой уже говорилось, стоит сунуть сразу под язык: там вещество быстрее рассосётся и попадёт в кровь.