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2 часа назад

Кардиолог Поспелов объяснил, почему при инфаркте нужно съесть таблетку нитроглицерина

Секрет Фирмы

Дело в том, что она поможет слегка уменьшить боль и успокоить человека. Однако в первую очередь, конечно, следует позвонить в скорую. А после звонка, как написало «Подмосковье сегодня», необходимо совершить несколько несложных действий, чтобы упростить работу медиков.

Врач объяснил, почему при инфаркте нужно съесть таблетку нитроглицерина
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача-кардиолога Максима Поспелова, сначала нужно принять правильное положение: присесть либо лечь таким образом, чтобы головы была выше остального тела. Лучше всего подойдёт полусидячее положение.

Помимо этого, нужно, чтобы вас нигде не сковывала одежда: следует, например, ослабить ремень, расстегнуть пуговицы, если они имеются. Так они не будут мешать кровоснабжению и дыханию.

К слову, таблетку нитроглицерина, о которой уже говорилось, стоит сунуть сразу под язык: там вещество быстрее рассосётся и попадёт в кровь.

Самое главное – успокойтесь и не паникуйте. Скоро приедут врачи, которые вам помогут, а лишний стресс может только усилить проблемы с сердцем.

Болезни и лекарства,Максим Поспелов,
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