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9 минут назад

Перечислены поводы для срочного обращения к офтальмологу

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Поводы для срочного обращения к врачу в беседе с «Мослентой» перечислила врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова. Так, она призвала записаться на прием при сухости и ощущении жжения в глазах.

Перечислены поводы для срочного обращения к офтальмологу
Фото: МослентаМослента

«Всегда стоит обращаться к офтальмологу, если вы заметили снижение зрения вдаль или вблизь, если стали хуже видеть в своих очках. Если глаза постоянно красные, есть ощущение сухости, дискомфорта и жжения — это тоже повод для визита. Может быть проявлением синдрома сухого глаза, который в разной степени выраженности есть у всех офисных сотрудников», — пояснила специалист.

Врач уточнила, что срочно обращаться к медикам нужно при покраснении, рези и слизисто-гнойных отделениях из глаз, что может говорить о развитии конъюнктивита. Резкая боль, слезотечение и светобоязнь могут быть симптомами воспаления или травмы роговицы, а отек, уплотнения и шишки в толще век, воспалительные элементы на ресничном крае века являются признаками ячменя или халязиона.

Появление вспышек, молнии, исчезновение половины поля зрения могут сигнализировать о разрыве или отслойке сетчатки, продолжила специалист. Если зрение резко исчезло или перед взором появилось большое пятно, здоровье можно восстановить, если обратиться за медицинской помощью в первые часы и сутки. Это может быть сосудистое нарушение: тромбоз вен или окклюзия артерии сетчатки.

«Если вы обнаружили у себя признаки воспаления глаз, ни в коем случае нельзя промывать их водопроводной водой. В ней содержатся микроорганизмы, которые могут усилить воспаление через разрушенный защитный барьер глаза», — предупредила Меркулова, отметив, что для промывания лучше использовать физиологический раствор или увлажняющие капли.

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