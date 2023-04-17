Врач предупредила о смертельной опасности гипертонии

О смертельной опасности повышенного артериального давления предупредила в интервью «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Повышенным считается давление, при котором показатели верхнего давления достигают и превышают 140 миллиметров ртутного столба, а показатели нижнего — 90 миллиметров ртутного столба. Это не просто реакция организма на стресс или нагрузку, а признак хронического заболевания — гипертонической болезни» Ольга Малиновская

140 на 90 миллиметров ртутного столба показатели повышенного давления

По словам специалиста, многие недооценивают опасность повышенного давления, считая его просто состоянием, вызывающим временный дискомфорт. Однако гипертония смертельно опасна, так как именно она становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе таких серьезных, как инфаркты и инсульты. Врач пояснила, что эта болезнь в течение долгого времени может оставаться незамеченной пациентом и прогрессировать, вызывая серьезные изменения в организме.

Нарушения в работе сердца и сосудов — не единственное последствие неконтролируемой гипертонии. У тех, кто не получает лечение, нередко развиваются когнитивные нарушения, проблемы с почками.

«Давление может повышаться по самым разным причинам. В одних случаях за гипертонией стоят факторы, на которые повлиять невозможно — это, например, возраст или наследственная предрасположенность, встречающаяся в каждом третьем случае. Это может быть связано и с особенностями образа жизни: избыточным весом, малоподвижным образом жизни, потреблением большого количества соли»

Малиновская подчеркнула, что повышение давления не всегда сопровождается неприятными симптомами — головокружением, слабостью, головными болями. Нередко его можно заметить только при измерении показателей тонометром. Для большинства людей достаточно ежегодного замера при диспансеризации. Но в некоторых случаях (например, при подборе и оценке эффективности лечения) измерять давление нужно гораздо чаще, в том числе и на ежедневно. Обычно делают два последовательных измерения с перерывом в 2-5 минут.

Регулярные эпизоды повышения давления должны насторожить человека. В этом случае следует незамедлительно обратиться к врачу и сдать анализы. Обязательным элементом терапии при гипертонии является изменение образа жизни. Обычно необходимо скорректировать питание, наладить режим сна и бодрствования, нормализовать вес и увеличить уровень физической активности, объяснила Малиновская.