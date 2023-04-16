Флеболог: любая операция увеличивает риск варикоза на 50%

После хирургического лечения, как современного, так и утратившего актуальность, риск появления варикоза составляет 50%. Причём он сохраняется в течение пяти лет. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Кирилл Лобастов.

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Получается, что варикозные вены появляются у каждого второго пациента. Врач добавил, что венозная недостаточность не будет прогрессировать быстро, а качество жизни человека будет намного выше от момента операции до появления варикозных вен.

К тому же, новые варикозные вены будет проще убирать, чем старые, добавил специалист. Но они всё равно могут появляться после операции, сказал он.