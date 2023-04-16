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1 час назад

Флеболог: любая операция увеличивает риск варикоза на 50%

Секрет Фирмы

После хирургического лечения, как современного, так и утратившего актуальность, риск появления варикоза составляет 50%. Причём он сохраняется в течение пяти лет. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Кирилл Лобастов.

Флеболог: любая операция увеличивает риск варикоза на 50%
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Получается, что варикозные вены появляются у каждого второго пациента. Врач добавил, что венозная недостаточность не будет прогрессировать быстро, а качество жизни человека будет намного выше от момента операции до появления варикозных вен.

К тому же, новые варикозные вены будет проще убирать, чем старые, добавил специалист. Но они всё равно могут появляться после операции, сказал он.

Ранее врач назвал нехирургический метод лечения варикоза. По его словам, хирургически варикоз удаляют в 80% случаев. При этом сейчас уже есть масса других вариантов лечения, в том числе и безоперационные. Для проведения некоторых даже не требуется анестезия, да и в целом — сделал и в тот же день ушёл домой. Один из способов такого лечения — склеротерапия, другой — радиочастотная абляция.

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