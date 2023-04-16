Медики объяснили, как часто нужно измерять артериальное давление

Хотя некоторые люди считают, что повышенное артериальное давление свойственно только пожилым, проверять его показатели полезно всем.

© Волгоградская правда

Повышение давления в сосудах не только реакция на нагрузку или стресс, это еще и признак развития гипертонической болезни. Выше нормы считается давление, если верхний показатель достигает 140 мм рт. ст., а нижний – 90 мм рт. ст.

По словам руководителя меддепартамента медицинских лабораторий KDL Ольги Викторовны Малиновской, многие недооценивают опасность такого состояния. Однако гипертония приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней – главной причины смертности в мире. При этом болезнь очень долго не дает о себе знать, пока в организме не проявятся негативные изменения.

Большинству людей достаточно контролировать артериальное давление в ходе диспансеризации, примерно раз в год. Однако если признаки гипертонии имеют место, то медики советуют измерять давление значительно чаще, в том числе и каждый день. При этом стоит обратиться к врачу, который назначит обследования и анализы, способствующие установлению причин повышения давления.