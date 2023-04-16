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Медики объяснили, как часто нужно измерять артериальное давление

Хотя некоторые люди считают, что повышенное артериальное давление свойственно только пожилым, проверять его показатели полезно всем.

Медики объяснили, как часто нужно измерять артериальное давление
© Волгоградская правда

Повышение давления в сосудах не только реакция на нагрузку или стресс, это еще и признак развития гипертонической болезни. Выше нормы считается давление, если верхний показатель достигает 140 мм рт. ст., а нижний – 90 мм рт. ст.

По словам руководителя меддепартамента медицинских лабораторий KDL Ольги Викторовны Малиновской, многие недооценивают опасность такого состояния. Однако гипертония приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней – главной причины смертности в мире. При этом болезнь очень долго не дает о себе знать, пока в организме не проявятся негативные изменения.

Большинству людей достаточно контролировать артериальное давление в ходе диспансеризации, примерно раз в год. Однако если признаки гипертонии имеют место, то медики советуют измерять давление значительно чаще, в том числе и каждый день. При этом стоит обратиться к врачу, который назначит обследования и анализы, способствующие установлению причин повышения давления.

Чтобы снизить риск последствий гипертонии, медик посоветовала изменить образ жизни. Нормализовать артериальное давление помогают изменение рациона питания, борьба с лишним весом, повышение физической активности и достаточная продолжительность сна и отдыха. Очень часто соблюдение рекомендаций оказывает эффект больший, чем лекарства.

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