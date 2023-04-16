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Пять симптомов, что у вас выше риск столкнуться с болезнями сердца

Оказывается, некоторые признаки, связанные с вашим телом, могут указывать на высокую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. И об этом важно знать.

Пять симптомов, что у вас выше риск столкнуться с болезнями сердца
© Ferra.ru

Большинство из нас думают, что на плохое кровообращение указывает ощущение холода или покалывания в конечностях. Но бывают и другие неочевидные признаки нарушения кровообращения. Сосудистый хирург профессор Алан Дэвис, назвал пять из них.

Выпадение волос на ногах и ступнях. Это может говорить о том, что волосяные фолликулы не получают достаточного питания и погибают. А происходит это из-за отсутствия притока крови к ногам.

Язвы. Они могут просто не заживать из-за проблем с кровообращением. Часто такие язвы появляются на голени, причём некоторые из них даже не болят.

Расстройство желудка. Диарея, боль в животе, кровь в стуле могут сигнализировать о плохом кровообращении. Также у вас может пропасть аппетит и замедлиться обмен веществ.

Потеря памяти и головокружение. Это может происходить, если к мозгу не поступает достаточно крови.

Холодные ноги и онемение ног круглый год. Из-за покалывания и онемения ног вы можете испытывать дискомфорт, столкнуться с проблемами с балансом. Также это может быть скрытым признаком травм стопы.

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