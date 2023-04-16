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1 час назад

Доктор Мясников назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил о существенном различии препаратов от аллергии.

Доктор назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии
Фото: МослентаМослента

По словам доктора, побочные действия в виде сонливости и рассеянности внимания бывают от приема антигистаминных препаратов первого поколения, препараты второго поколения седативного эффекта не имеют.

Мясников порекомендовал россиянам перед покупкой лекарств в аптеках спрашивать у фармацевтов, к какому поколению принадлежит лекарство и возможно ли после его употребления возникновение побочных эффектов.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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