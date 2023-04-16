Доктор назвал одно существенное различие в препаратах от аллергии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил о существенном различии препаратов от аллергии.

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По словам доктора, побочные действия в виде сонливости и рассеянности внимания бывают от приема антигистаминных препаратов первого поколения, препараты второго поколения седативного эффекта не имеют.