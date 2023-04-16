Обнаружено полезное «побочное» действие у препаратов для сердечников
Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили новое применение препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Как оказалось, они обладают свойством снижения тяги к совершению насильственных действий. Речь идет о бета-блокаторах, которые используются при артериальной гипертензии, аритмиях сердца, хронической сердечной недостаточности и других заболеваниях.
«Мы обнаружили, что когда люди принимали бета-блокаторы, у них был на 13% ниже риск быть обвиненными полицией в совершении насильственного преступления», — рассказали исследователи, пишет журнал PLOS Medicine.
В ходе исследования зарубежные специалисты проанализировали данные о 1,4 млн людей. Некоторым из них бета-блокаторы действительно помогли побороть агрессию.