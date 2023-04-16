Клещи проснулись почти по всей России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сначала года в стране уже зарегистрировано более 2,4 тысячи обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей, что превышает среднемноголетние показатели. При этом случаев боррелиоза или энцефалита не выявлено, но это пока. Как обезопасить себя от паукообразных, «Парламентская газета» выяснила у экспертов.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подтвердил «Парламентской газете», что сезон активности клещей уже стартовал. Обычно он приходится на апрель — август, в некоторые годы начинается в марте, если весна ранняя и теплая, и заканчивается в октябре.
Чаще всего люди подвергаются нападению клеща в лесопарках на границах городов и пригородов, на садовых и дачных участках, в лесу. Так как клещи в основном паразитируют на мелких млекопитающих — грызунах и насекомоядных, то численность и ареал распространения напрямую зависят от этих животных. Кроме того, они передают вирусы, бактерии, простейших и гельминтов, которые могут вызвать боррелиозы, энцефалит, клещевую лихорадку, туляремию.
«Клещ может попасть на человека при посещении территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках, а также при заносе животными или людьми — на одежде, с цветами, ветками и так далее», — сказал Тихон Фирсов.
Если клещ все-таки присосался, отметил министр, то лучше обратиться в медучреждение, где его снимут профессионально. Но если нет такой возможности, можно удалить клеща, следуя рекомендациям: захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности кожи, повернуть тело вокруг оси и извлечь. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством — спиртом, йодом, одеколоном, — а после извлечения клеща тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка, это ротовой аппарат, его надо обработать пятипроцентным йодом и оставить до естественной элиминации.
«Снятого клеща обязательно доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию или другие медучреждения. Это позволяет выяснить, являлся ли клещ источником болезни или нет», — пояснил Фирсов.
Рубашку — в брючки, брючки — в носочки, носочки — в сапожки
При выезде на эндемичную территорию, где фиксировались случаи заражения всякими инфекциями от клещей, рекомендуется ношение приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания. Верхняя одежда должна иметь длинные рукава, которые у запястья стянуты резинкой. Рубашку или футболку заправляют в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею накрывают головным убором, например косынкой.
Тихон Фирсов призвал всех, кто оказался в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности, каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело, а выявленных клещей обязательно снимать, пока они не сделали свое грязное дело.
Министр заверил, что в Московской области проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания населения, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений, поэтому местные клещи не так опасны, как загородные.
Заведующий кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Геннадий Онищенко пояснил «Парламентской газете», что после зимовки в первые весенние дни клещи наиболее агрессивны, с голоду присасываются моментально.
Эпидемиолог призвал тщательнее изучать обстановку в конкретном районе, куда собрались. Он напомнил, что в благополучных районах клещи тоже есть, но обычно они не опасны.
«Я несказанно рад, что прошла мода на голые пупки, был период, когда девочки, а то и тетеньки — ей в пору Богу молиться, а она с голым пузом. Должно быть минимально открыто тело. А еще была мода на открытые щиколотки. Вот клещи как раз и ждут, когда вы к ним с этим всем придете», — отметил Геннадий Онищенко
Он также подчеркнул, что если клещ присосался, ни боли, ни зуда, как правило, не бывает.
Важно помнить, что чем дольше паукообразное находится на теле, тем тяжелее протекает заболевание, если «гость» заражен вирусом клещевого энцефалита или другими возбудителями инфекций.
Для защиты от клещей часто используют отпугивающие и уничтожающие их средства — акарицидно-репеллентные и акарицидные, которыми обрабатывают одежду.
Специфическая профилактика клещевого вирусного энцефалита включает прививки. По данным Роспотребнадзора, их сделали 1,1 миллиона россиян. Всего в этом году планируется вакцинировать более трех миллионов человек.
Защита питомцев от клещей — это долг каждого хозяина. Собака или кошка, которых выводят погулять на траву, могут не только принести на шерсти паукообразного человеку, но и сами стать его жертвой.
Важно регулярно проверять животных на наличие клещей, использовать специальные защитные препараты и, конечно же, вакцинировать. Уколы не защитят питомца от укуса, но помогут выработать иммунитет у собак и кошек к пироплазмозу и болезни Лайма.
В случае возникновения каких-либо признаков заболевания, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Как сообщает Роспотребнадзор, средства для защиты от клещей собак и кошек (а также овец, коров и коз) продаются в ветеринарных аптеках. Существуют таблетки, капли, спреи, пахучие ошейники, но важно помнить, что продолжительность действия у всех разная, важно изучить инструкцию.
По словам главы Роспотреба Анны Поповой, после укуса клещей, у животных может появиться энцефалит. С учетом возможности его содержания в сыром козьем молоке, его следует пить только кипяченым.