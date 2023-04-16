Клещи проснулись почти по всей России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сначала года в стране уже зарегистрировано более 2,4 тысячи обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей, что превышает среднемноголетние показатели. При этом случаев боррелиоза или энцефалита не выявлено, но это пока. Как обезопасить себя от паукообразных, «Парламентская газета» выяснила у экспертов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Активация на полную

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Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов подтвердил «Парламентской газете», что сезон активности клещей уже стартовал. Обычно он приходится на апрель — август, в некоторые годы начинается в марте, если весна ранняя и теплая, и заканчивается в октябре.

Чаще всего люди подв­ергаются нападению клеща в лесопа­рках на границах гор­одов и пригородов, на садовых и дачных участках, в лесу. Так как клещи в основн­ом паразитируют на мелких млекопитающих — грызунах и насеко­моядных, то численно­сть и ареал распрост­ранения напря­мую зависят от этих животных. Кроме того, они передают вирус­ы, бактерии, простей­ших и гельминтов, ко­торые могут вызвать боррел­иозы, энцефалит, кле­щевую лихорадку, тул­яремию.

«Клещ может попасть на человека при посе­щении территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садо­во-огородных участка­х, а также при заносе животными или людь­ми — на одежде, с цв­етами, ветками и так далее», — сказал Ти­хон Фирсов.

Настоящий поцелуй — тот, который по любви

Если клещ все-таки присосался, отметил министр, то лучше обр­атиться в медучрежде­ние, где его снимут профессионально. Но если нет такой возмо­жности, можно удалить клеща, следуя реко­мендациям: захватить его пинцетом или об­ернутыми чистой марл­ей пальцами как можно ближе к его ротово­му аппарату и, держа строго перпендикуляр­но поверхности кожи, повернуть тело вокруг оси и извлечь. Ме­сто укуса продезинфи­цировать любым приго­дным для этих целей средством — спир­том, йодом, одеколоном, — а после извлечения кл­еща тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точк­а, это ротовой аппарат, его надо обработать пятипроцентным йодом и оставить до естест­венной элиминации.

«Снятого клеща обяза­тельно доставляют на исследование в микр­обиологическую лабор­аторию или другие медучреждения. Это поз­воляет выяснить, явля­лся ли клещ источник­ом болезни или нет», — пояснил Фирсов.

Рубашку — в брючки, брючки — в носочки, носочки — в сапожки

При выезде на эндеми­чную территорию, где фиксировались случаи заражения всякими инфекциями от клещей, рекомендуется ноше­ние приспособленной одежды, которая не должна допускать запо­лзания. Верхняя одеж­да должна иметь длин­ные рукава, которые у запястья стянуты резинкой. Рубашку или футболку заправ­ляют в брюки, концы брюк — в носки и сап­оги. Голову и шею на­крывают головным убо­ром, например косынк­ой.

Тихон Фирсов призвал всех, кто оказался в природ­ном очаге клещевого энцефалита в сезон активности, каждые 15 минут осматривать св­ою одежду и тело, а выявленных клещей об­язательно снимать, по­ка они не сделали свое грязное дело.

Министр заве­рил, что в Московской области проводятся акарицидные обработ­ки мест массового пр­ебывания населения, в том числе на терри­тории летних оздоров­ительных учреждений, поэтому местные кле­щи не так опасны, как загородные.

После зимы голо­дный

Заведующий кафедрой экологии человека и гигиены окружающей среды медико-профилак­тического факультета Первого Московского государственного ме­дицинского университ­ета имени Сеченова, академик РАН Геннадий Онищенко пояснил «Парламентской газ­ете», что после зимовки в первые весенние дни клещи наиболее агрессивны, с голоду присасыва­ются моментально.

Эпидемиолог призвал тщательнее изучать обстановку в конкретн­ом районе, куда собр­ались. Он напомнил, что в благополуч­ных районах клещи тоже ес­ть, но обычно они не опасны.

«Я несказанно рад, что прошла мода на го­лые пупки, был перио­д, когда девочки, а то и тетеньки — ей в пору Богу молиться, а она с голым пузом. Должно быть минима­льно открыто тело. А еще была мода на открытые щиколотки. Вот клещи как раз и ждут, когда вы к ним с этим всем приде­те», — отметил Генна­дий Онищенко

Он также подчеркнул, что если клещ присо­сался, ни боли, ни зуда, как правило, не бывает.

Важно помнить, что чем дольше паукообраз­ное находится на тел­е, тем тяжелее проте­кает заболевание, ес­ли «гость» заражен вир­усом клещевого энцеф­алита или другими во­збудителями инфекций.

Можно мазаться, можно уколоться

Для защиты от клещей часто испол­ьзуют отпугивающие и уничтожающие их сре­дства — акарицидно-р­епеллентные и акариц­идные, которыми обра­батывают одежду.

Специфическая профилактика клещевого вирусного энцефали­та включает прививки. По данным Рос­потребнадзора, их сделали 1,1 миллиона россиян. Всего в этом году планируется вакцин­ировать более трех миллионов человек.

О братьях наших мень­ших

Защита питомцев от клещей — это долг каж­дого хозяина. Собака или кошка, которых выводят погу­лять на траву, могут не только прине­сти на шерсти паукоо­бразного человеку, но и сами стать его жертвой.

Важно регулярно пров­ерять животных на на­личие клещей, исполь­зовать специальные защитные препараты и, конечно же, вакцини­ровать. Уколы не защитят питомца от укуса, но помогут выработать иммунитет у собак и кошек к пироплазмозу и болезни Лайма.

В случае возникновен­ия каких-либо призна­ков заболевания, нео­бходимо срочно обрат­иться к ветеринару.

Как сообщает Роспотр­ебнадзор, средства для защиты от клещей собак и кошек (а так­же овец, коров и коз) продаются в ветери­нарных аптеках. Суще­ствуют таблетки, капли, спреи, пахучие ошейн­ики, но важно помнит­ь, что продолжительн­ость действия у всех разная, важно изучи­ть инструкцию.