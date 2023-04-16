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3 часа назад

Ветеринар Шеляков объяснил, почему опасно кормить белок и птиц с рук

Вечерняя Москва

Многие любят подкармливать белок, ежиков и птиц в парках и на придомовых территориях. Однако эти животные могут быть переносчиками опасных заболеваний. Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал «Вечерней Москве», чем может заразиться человек от диких животных.

Ветеринар объяснил, почему опасно кормить белок и птиц с рук
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, самое опасное для человека заболевание, которое переносят животные, — бешенство. Им, помимо прочего, можно заразиться даже от птиц.

— Есть группа заболеваний, которая называется зооантропонозы. Это общие для животных и человека болезни. Самым опасным из них является бешенство. Многие считают, что данное заболевание переносят лисы, волки, медведи и другие крупные дикие животные. Это заблуждение. Даже птицы могут быть переносчиками бешенства, не говоря уже о белочках и ежиках, — предупредил Шеляков.

Самое важное правило, которому должен следовать человек, желающий покормить дикое животное или птицу, — не дать себя укусить.

— Через укус передаются все опасные болезни. К ним также относятся сибирская язва, — отметил ветеринар.

Кроме того, животные переносят гельминтоз, которым легко можно заразиться, если гладить их, а потом не мыть руки.

— Гельминты (черви-паразиты — прим. «ВМ») останутся на руках, которыми человек потом будет трогать лицо, глаза или есть семечки, орехи. Ежики и белки практически в 100 процентах случаев заражены гельминтами. Ведь они подбирают еду с земли, — объяснил собеседник «ВМ».

Ветеринар подчеркнул, что животных и птиц можно кормить только в специально отведенных для этого местах или вдалеке от жилых домов и пешеходных дорожек.

Болезни и лекарства,
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