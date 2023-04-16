6 неожиданных фактов о клещах

Прививку от энцефалита можно делать круглый год. При этом считается, что вирусом заражены лишь 10% клещей. Обычно их пора активности начинается в апреле. И этот год не стал исключением. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на днях, что насекомые уже проснулись почти во всех регионах России. А значит, нужно от них защищаться. «Доктор Питер» перечислил факты, знание которых может помочь в профилактике.

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Во-первых, почему же больше всего бояться этих вредителей стоит в апреле? А потому что они именно сейчас выходят из спячки и начинают свою охоту. Более того, размножаться эти клещи без крови не могут — голодные не спариваются.

Во-вторых, клещ знает, где вы. Если неподалёку, разумеется. Некоторые из них имеют хорошее обоняние и могут ещё за 5 м почувствовать присутствие человека, а ещё, например, собаки и крупного рогатого скота.

В-третьих, можно сказать, что клещ свою жертву не кусает, а прокалывает её кожу. Своим хоботком, зазубрины которого помогают ему закрепиться, он делает дырочку и так добирается до кровеносных сосудов. Дальше впрыскивает слюну с различными веществами — обезболивающими, противосвёртывающими, а также возбудителей инфекций.

В-четвёртых, считается, что лишь каждый десятый клещ заражён энцефалитом. Его вирус содержится в слюне и передаётся человеку в первые минуты присасывания.

В-пятых, всё ещё хуже. Учёные Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили новый вирус Хасеки, который передаётся человеку как раз от клещей. И первые случаи заражения уже были — ещё в 2011–2012 годах во Владивостоке. Анализы на известные клещевые инфекции у заболевших показали отрицательный результат, но было понятно, что дело в клеще. И только спустя больше 10 лет учёные смогли расшифровать геном вируса и назвали его Хасеки.