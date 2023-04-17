Врач объяснил, можно ли нормализовать уровень холестерина без лекарств

Главный врач ГКБ № 71, телеведущий Александр Мясников рассказал, может ли холестерин быть полезен и можно ли нормализовать его уровень в крови без лекарств.

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Эксперт отметил, что холестерин — важнейшая субстанция, без которой жизнь человека невозможна. Это предшественник большинства гормонов, который также входит в состав клеточных структур.

Тревогу вызывает не общий холестерин, а повышенный уровень вещества низкой плотности. Он откладывается на стенках сосудов, вызывая сужение и тем самым повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, снижению уровня «плохого» холестерина способствует снижение калорийности рациона, отказ или ограничение продуктов, содержащих трансжиры и животные жиры, употребление орехов, жирных сортов морской рыбы, красного риса и продуктов, богатых клетчаткой. Однако не всегда подобными мерами удается нормализовать уровень вещества в крови. Тогда приходится прибегать к приему лекарственных препаратов, передает aif.ru.