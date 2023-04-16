$81.50-0.1790.16+0.16

Если у вас эти три признака рака легких, срочно обратитесь к врачу

Рак лёгких - один из самых распространённых видов рака в Великобритании. Кроме того, развиваться он может и у некурящих людей. Главное - вовремя заметить предупредительные признаки.

Если у вас эти три признака рака легких, срочно обратитесь к врачу
© Ferra

Доктор Брайан О'Коннор, консультант по респираторным заболеваниям в больнице Кромвель, рассказал изданию Express.co.uk о некоторых предупредительных сигналах рака лёгких. Всего есть две разновидности рака лёгких: первичный и вторичный. Первичный - это такой, который начинается в самих лёгких, а вторичный - тот, который начинается в другом органе и распространяется на лёгкие.

Однако если вы заметите у себя или у близкого эти три признака, то немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Очень опасно, если вы кашляете кровью, у вас постоянный кашель либо одышка. В этом случае как можно скорее идите к врачу, особенно если вам уже за 40.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий