Если у вас эти три признака рака легких, срочно обратитесь к врачу

Рак лёгких - один из самых распространённых видов рака в Великобритании. Кроме того, развиваться он может и у некурящих людей. Главное - вовремя заметить предупредительные признаки.

© Ferra

Доктор Брайан О'Коннор, консультант по респираторным заболеваниям в больнице Кромвель, рассказал изданию Express.co.uk о некоторых предупредительных сигналах рака лёгких. Всего есть две разновидности рака лёгких: первичный и вторичный. Первичный - это такой, который начинается в самих лёгких, а вторичный - тот, который начинается в другом органе и распространяется на лёгкие.

Однако если вы заметите у себя или у близкого эти три признака, то немедленно обратитесь за медицинской помощью.