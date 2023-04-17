Кардиолог назвал признаки плохого кровообращения и больного сердца

Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил симптомы, которые могут указывать на нарушение кровообращения.

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По его словам, при этом нарушении в организме человек может чувствовать озноб и покалывание в конечностях. Это состояние может увеличить риск развития сердечных заболеваний, образования тромбов и инфарктов.

— Например, при недостаточном кровообращении, а значит, недостатке питания для волосяных фолликулов, происходит выпадение волос на нижних конечностях, а также замедление их роста. Это особенно заметно у мужчин, которые отмечают появление четкой «линии носка», — рассказал медик.

Также если на голени появляются долго незаживающие язвы, то это говорит о серьезных изменениях в венозных сосудах и нарушении кровоснабжения. Боль в животе, диарея и кровь в стуле тоже могут быть опасными признаками.

— Это может указывать не только на проблемы в желудочно-кишечном тракте. Если у вас периодически кружится голова и вы стали более забывчивым, то это может быть связано с недостаточным кровоснабжением мозга, — сообщил Варфоломеев «МедикФоруму».