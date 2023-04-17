Кардиолог назвал признаки плохого кровообращения и больного сердца

Кардиолог Варфоломеев назвал пять признаков плохого кровообращения и больного сердца
Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил симптомы, которые могут указывать на нарушение кровообращения.
По его словам, при этом нарушении в организме человек может чувствовать озноб и покалывание в конечностях. Это состояние может увеличить риск развития сердечных заболеваний, образования тромбов и инфарктов.
— Например, при недостаточном кровообращении, а значит, недостатке питания для волосяных фолликулов, происходит выпадение волос на нижних конечностях, а также замедление их роста. Это особенно заметно у мужчин, которые отмечают появление четкой «линии носка», — рассказал медик.
Также если на голени появляются долго незаживающие язвы, то это говорит о серьезных изменениях в венозных сосудах и нарушении кровоснабжения. Боль в животе, диарея и кровь в стуле тоже могут быть опасными признаками.
— Это может указывать не только на проблемы в желудочно-кишечном тракте. Если у вас периодически кружится голова и вы стали более забывчивым, то это может быть связано с недостаточным кровоснабжением мозга, — сообщил Варфоломеев «МедикФоруму».
Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее распространенных причин смерти. Об этом сообщила кардиолог Елена Гричук. Она отметила, что для укрепления сердца нужно отказаться лишь от одного продукта — соли.