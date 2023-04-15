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Чем может быть опасен дневной сон

Оказывается, любители подремать днем подвергают себя рискам. Длительный дневной сон может быть смертельно опасен.

Чем может быть опасен дневной сон
© unsplash.com

К таким выводам пришли испанские ученые. Специалисты провели исследования и сделали заключение, что подобный отдых повышает риск развития аритмии в два раза.

«Согласно результатам научной работы, люди, которые спят 30 минут и более в день, имеют на 90% более высокий риск возникновения фибрилляции предсердий с нарушением сердечного ритма», - приводит часть публикации Medicalxpress портал «Народные Новости».

Доктор Хесус Диас-Гутьеррес подчеркивает, что спать можно не больше 30 минут в течение дня.

Фибрилляция предсердий заставляет верхние камеры сердца сокращаться неравномерно. В результате возможность возникновения инсульта возрастает в 5 раз.

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