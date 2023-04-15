Как отпраздновать Пасху и не попасть в больницу

16 апреля 2023 года православные верующие будут отмечать главный праздник христиан - Пасху, Светлое Воскресенье Христово. И медики заранее начинают бить тревогу: "Пасха - это не только богослужения в храме, это еще стресс для нашего организма, который за 48 дней поста отвыкает от животной пищи - мяса, молочного, яиц, рыбы, и которому мы все это вдруг предлагаем за пасхальным праздничным столом!"

Фото: Российская Газета Российская Газета

О том, как отпраздновать Пасху и не попасть при этом в больницу, "РГ" рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по терапевтической и амбулаторно-поликлинической помощи ФМБЦ им. Бурназяна Ольга Александровна Касымова.

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Ольга Александровна, Пасхе предшествует сорокадневный Великий пост и строгий пост Страстной недели. Причем в Страстную неделю старались поститься даже те верующие, у кого это не получилось в Великий пост. И вот с наступлением праздника Пасхи пост отменяется. Можно есть все - мясо, буженину, окорок с колбасой, сыры, творог, масло, сметану, рыбу… Про праздничные куличи, крашеные яйца и творожные пасхи я вообще молчу - последние годы они стали непременным атрибутом праздника, для кого-то более важным, чем поход в храм. То есть с наступлением Пасхи, а значит сразу после ночного пасхального богослужения, а это 2-3 часа ночи, можно все! Ольга Александровна, а здоровье мы таким празднованием не подорвем?

Ольга Касымова: Фармацевты в последние годы обращают внимание на то, что накануне Пасхи в аптеках отмечается рост продаж ферментных препаратов, улучшающих процесс пищеварения - люди их покупают заранее, прямо к праздничному столу, зная, что с пищеварительной системой будут проблемы. Но ведь это не выход! Понимая что будут проблемы, все равно переедать! Больше того, в первые дни праздника увеличивается количество госпитализаций с обострениями заболеваний пищеварительного тракта, часть больных попадает на операционный стол.

Это как после празднования Нового года?

Ольга Касымова: Абсолютно верно. За время поста - неважно, долгим ли он был, коротким, наш организм привыкает к растительной пище, причем нежареной, нежирной, к уменьшению ее объема, а тут насупило время когда можно все, в чем себе отказывал, и кто-то не может остановиться! Но за время поста организм отвык от пищевых излишеств и может наступить сбой. Особенно опасно это для людей с желчекаменной болезнью, заболеваниями печени и поджелудочной железы - вот они-то и могут оказаться на операционном столе. Вместо праздника - больничная койка! Но даже если такого не случилось, переедание на Пасху, резкое включение в рацион мясного, особенно жирного мясного, жареного, колбас и копченостей, рыбы, выпечки - это же стресс для организма. Страдает весь желудочно-кишечный тракт, поэтому очень важно принимать пищу дробно, небольшими порциями, не переедать, не злоупотреблять алкоголем! Поэтому врачи предупреждают: никакого обжорства на Пасху, особенно в ночь!

Тут медики в абсолютном согласии со святыми отцами, которые считают чревоугодие, обжорство - греховной страстью, разрушающей человека. Как и пьянство.

Ольга Касымова: Так и хочется сказать: "Люди! все что вы наготовили, вы успеете съесть, не надо стремиться употребить все за один присест! Ведь Пасха длиться не один день! И не одну ночь! За Пасхой будет Светлая неделя, и вообще праздник Пасхи длится сорок дней… Кроме того, объедаться на Пасху - это искажать суть праздника. Поэтому доктора рекомендуют принимать пищу небольшими порциями, дробно, а переход к животной пище должен быть плавным, постепенным. У здорового человека он занимает одну неделю, у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта около двух недель.

Это как?

Ольга Касымова: Очень просто, вводим животные продукты постепенно. Начинаем с кисло-молочных продуктов, можно в первый день съесть одно яйцо, небольшой кусочек (около 30-40г) творожной пасхи…

Ой, Ольга Александровна, я сейчас, благодаря Вам, сделала открытие! У священников в их служебной литературе есть такое молитвословие, когда первыми для еды после поста освящают яйца и "сгустевшее млеко" - иными словами кисломолочные продукты: простоквашу, кефир, ряженку, йогурты, творог. То есть эти продукты освящались священниками первыми, и с этих продуктов начинали прием непостной пищи в праздник!

Ольга Касымова: Вот видите, современные научные рекомендации подтверждают многовековой опыт. Медики, конечно, опираются на науку. А это общеизвестный факт: кисломолочное облегчает пищеварение, а значит и переход к питанию животной пищей. Начинаем с кисломолочного и небольшого количества творожной пасхи, а потом, через несколько дней можно включить в рацион и молоко. Вообще, главный принцип перехода от поста к пище животного происхождения - это небольшие порции, не больше 300 граммов…

То есть с наш кулачок.

Ольга Касымова: Да, и дробность питания, то есть едим понемногу и через 3-4 часа. Второе: не набрасываемся сразу на жирное мясо и жареное. Если за время поста пищеварительная система привыкла к вареному, тушеному, приготовленному на пару, имеет смысл эту привычку закрепить. Если отвыкли за пост от копченостей и колбас, не приучайте к ним свой организм заново, они раздражают желудок, на этом фоне развиваются гастриты, эрозии, язвы, а рефлюксы (забросы соляной кислоты в пищевод) вызывают изжогу, Ну а если хочется съесть в праздник что-то мясное или рыбное, и никак не можете себе отказать, то вспомните совет Майи Плисецкой: "Не наедайтесь, пробуйте". Что касается куличей, без которых не мыслима Пасха, то давайте вспомним, что наши бабушки пекли эту сдобу заранее - в Чистый четверг, а то и в среду. И ведь не зря! К празднику Пасхи такой кулич уже был подсохшим! То есть он не давал такой нагрузки на поджелудочную железу, печень, желудок, какую дает свежеиспеченная сдоба.

Если проанализировать праздничный пасхальный стол, каким его расписывали в классической литературе, то выясняется, что все мясные и рыбные блюда были томленые или вареные. Жареного почти не встретишь. Оказывается, и сковороды к нам были завезены достаточно поздно. Большую часть продуктов томили в русской печи, с минимальным количеством жиров.

Ольга Касымова: Это один из самых полезных способов приготовления пищи. Врачи советуют после Пасхи, когда вы будете вводить в свой рацион мясо и рыбу, отваривайте или томите их, или готовьте на пару.

А еще у наших предков на праздничном пасхальном столе, как и в весь пост, было большое количество ферментированных продуктов: несколько видов квашенной капусты, квашенные яблоки, огурцы (не соленые или маринованные, а именно квашенные), квашенные репа, свекла, морковь, ягоды. Все они не только разнообразили рацион, но и при постоянном употреблении обогащали кишечник пробиотиками. А это в итоге облегчало переход от постной еды к непостной. Но и с этими полезными продуктами надо соблюдать меру, иначе даже у здорового человека может возникнуть синдром раздраженного кишечника. Настои трав и различные морсы тоже помогут переходу от постной пищи к животной. В этой же связи можно отметить квас, особенно домашний - прекрасный источник витаминов группы В. Пить надо достаточное количество жидкости. И чистой воды в том числе. А еще у нас всегда были очень популярны кисели, которые мы сегодня незаслуженно забыли. А ведь натуральный кисель - целебный продукт, обладающий обволакивающими, смягчающими свойствами.

До XIX века в России это любимейшее блюдо наших предков готовили или на основе овса, или на ржаной муке. Вот у этнографов читаю: на пасхальный стол непременно ставили молочный кисель. То есть молоко не ставили, а молочный овсяной кисель был. Так желудок приучали к молоку, та самая постепенность о которой вы говорили. Ольга Александровна, а что с вином?

Ольга Касымова: Красное вино, кагор на праздник, почему бы и нет? Но не больше 200 граммов. Еще раз повторюсь: не надо рассматривать празднование Пасхи как сигнал: теперь все разрешено, теперь можно наедаться и напиваться. Во всем нужна мера - неважно, пост это, или праздник. Научиться себя контролировать и не переедать - в этом залог здоровья.

Как учат святые отцы, "оставляйте пищу тогда, когда еще чувствуете еще алкание".