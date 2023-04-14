Ученые назвали неочевидные симптомы смертельной болезни

Определить вероятность развития болезни Паркинсона можно за 10 лет до ее появления. Ученые из Великобритании обнаружили симптомы, которые об этом сигнализируют заранее.

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«Мы думаем, что здесь точно есть взаимосвязь. И если ее четко выделим, то сможем поймать болезнь на ранних стадиях. Возможно, даже избавить от нее человека насовсем», – приводит Express слова доктора Аластера Нойса.

Ученые Лондонского университета королевы Марии провели анализ медицинских записей миллиона британцев, которые жили в Лондоне в 1990–2018 годах. В ходе исследования специалисты заметили, что за 5–10 лет до обнаружения страшного диагноза у людей возникали нарушения слуха или происходили эпилепсии.