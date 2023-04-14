$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Ученые назвали неочевидные симптомы смертельной болезни

РИА "ФедералПресс"

Определить вероятность развития болезни Паркинсона можно за 10 лет до ее появления. Ученые из Великобритании обнаружили симптомы, которые об этом сигнализируют заранее.

Ученые назвали неочевидные симптомы смертельной болезни
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы думаем, что здесь точно есть взаимосвязь. И если ее четко выделим, то сможем поймать болезнь на ранних стадиях. Возможно, даже избавить от нее человека насовсем», – приводит Express слова доктора Аластера Нойса.

Ученые Лондонского университета королевы Марии провели анализ медицинских записей миллиона британцев, которые жили в Лондоне в 1990–2018 годах. В ходе исследования специалисты заметили, что за 5–10 лет до обнаружения страшного диагноза у людей возникали нарушения слуха или происходили эпилепсии.

По словам ученых, именно с такими симптомами чаще всего люди слышали диагноз «болезнь Паркинсона».

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий