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2 часа назад

Россиянам назвали пять видов боли, которые опасно игнорировать

Слово и Дело

Игнорирование боли в определенных частях тела может привести к опасным последствиям. Врачи предупреждают, что боль в груди может быть сигналом организма о нескольких опасных болезнях. Например, она может говорить о проблемах с сердцем, легкими или даже о сердечном приступе.

Россиянам назвали пять видов боли, которые опасно игнорировать
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Боль в животе является как симптомом расстройства, так и панкреатита, аппендицита, рака желудка и инфаркта миокарда. Появление болей в спине относят к симптомам грыжи, переломов, а также болезней почек или проблем с мочевым пузырем.

Регулярные головные боли также не следует игнорировать. Они могут говорить человеку о повышении давления, опухоли или кровоизлиянии в мозг. При появлении любого недомогания не следует терпеть, лучше сразу вызвать врача и не доводить ситуацию до критической отметки.

Болезни и лекарства,
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