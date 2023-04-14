Россиянам назвали пять видов боли, которые опасно игнорировать

Игнорирование боли в определенных частях тела может привести к опасным последствиям. Врачи предупреждают, что боль в груди может быть сигналом организма о нескольких опасных болезнях. Например, она может говорить о проблемах с сердцем, легкими или даже о сердечном приступе.

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Боль в животе является как симптомом расстройства, так и панкреатита, аппендицита, рака желудка и инфаркта миокарда. Появление болей в спине относят к симптомам грыжи, переломов, а также болезней почек или проблем с мочевым пузырем.