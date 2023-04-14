Токсиколог объяснил, что можно и чего нельзя при гастрите

Первичные причины возникновения гастрита – нерациональное питание, алкоголь, курение, поражение бактерией Helicobacter, лекарственными препаратами и попадание желчи в желудок. Все эти причины напрямую связаны с тем, что нельзя есть при гастрите. Об особенностях диеты при этом заболевании рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

При гастрите можно и нужно работать на заживление слизистой, подчеркнул специалист. Если нет болей, надо позаботиться о слизеобразовании, чтобы слизь окутывала стенки желудка. Для этого можно использовать солодку, скользкий вяз, льняной кисель и симбионты Кутушова.

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При гастрите нужна щадящая диета, обязательно теплая или комнатной температуры пища – не горячая и не из холодильника. Основной ее формат – измельченная, желеобразная или пюрированная. Чаще всего в рационе больных с гастритом увеличивают количество белка. Обязательны дробное питание и добавки, такие как омега, продукты с растительными жирами.

Если кислотность желудка понижена, к диете обязательно добавляют поддерживающую терапию для усваивания еды. Понадобится ограничить крахмалистые и свежие овощи, потому что они способствуют размножению микрофлоры. Врач-токсиколог посоветовал увеличить в меню количество тушеных и некрахмалистых овощей: брюссельской капусты, листовых салатов, укропа, петрушки, щавеля, спаржи, болгарского перца, шпината, цукини и других. Ограничивайте сложные углеводы и полностью убирайте простые – к ним относятся картофель, сухофрукты, мед, сахаросодержащие и хлебобулочные изделия, продукты быстрого приготовления, пакетированные напитки и газировка, добавил медик.

Иммунофлора в соли – основной механизм выработки соляной кислоты, поэтому соль нужно немного ограничить. В рацион необходимо включить то, что повышает кислотность. Например, яблочный уксус, его принимают натощак за 20-30 минут до еды. Хороший уксус недешевый и в нем есть осадок, поделился Кутушов. Также можно есть ферментированные овощи и соки, горечи – имбирь, кардамон, репу, брюкву, редиску, салат, дайкон, кольраби, черемшу, отвар шиповника, проростки, ананасы и кинзу.

При повышенной кислотности спустя полтора часа после еды проявляются боли в левом подреберье ночью или между приемами пищи, если временные промежутки между приемами большие. Тогда следует ограничить продукты, которые обеспечивают секрецию желудочного сока – это яркие вкусы, горечи и вещества, раздражающие слизистую. Все варим или готовим на пару, ни в коем случае не жарим, предостерег врач.