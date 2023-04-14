В Минздраве указали на опасность отсутствия прививки от кори

Корь является крайне заразным заболеванием, которое при этом чревато довольно тяжелыми осложнениями для организма. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

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"Корь практически стопроцентно заразна. То есть, например, если в вашем подъезде заболел хотя бы один человек, то все непривитые и неболевшие в подъезде обречены на болезнь", – цитирует ее РИА Новости.

Болезнь, по словам врача, протекает тяжело, с высокой температурой и сыпью. В крайних случаях она может привести к воспалению головного мозга, энцефалиту. Причем у некоторых людей это осложнение в вялотекущей форме остается на всю жизнь.