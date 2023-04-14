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29 минут назад

В Минздраве указали на опасность отсутствия прививки от кори

Москва24

Корь является крайне заразным заболеванием, которое при этом чревато довольно тяжелыми осложнениями для организма. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

В Минздраве указали на опасность отсутствия прививки от кори
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Корь практически стопроцентно заразна. То есть, например, если в вашем подъезде заболел хотя бы один человек, то все непривитые и неболевшие в подъезде обречены на болезнь", – цитирует ее РИА Новости.

Болезнь, по словам врача, протекает тяжело, с высокой температурой и сыпью. В крайних случаях она может привести к воспалению головного мозга, энцефалиту. Причем у некоторых людей это осложнение в вялотекущей форме остается на всю жизнь.

В связи с этим Намазова-Баранова отмечает, что родители, которые, поверив каким-то мифам, не прививают своих детей, подвергают их серьезной опасности. Она отметила, что сегодня используются уже "совсем другие вакцины".

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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