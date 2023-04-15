Кардиолог: отказ от соли снизит риск развития гипертонии

Кардиолог Гричук: отказ от соли снизит риск развития гипертонии. Этот недуг относится к патологиям системы кровообращения — самой распространённой категории болезней среди россиян. В нашей стране традиционно потребляют много соли. Продукт приводит к задержке жидкости в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и повышает тонус стенок артерий. Со временем стенки истончаются и развивается гипертония.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Почему возникает гипертония

Из-за проблем кровообращением каждый год умирает около миллиона россиян. А ещё миллионы страдают от гипертонии — то есть повышенного артериального давления. Развивается недуг из-за постепенного истончения стенок артерий. Далеко не последнюю роль в этом играет чрезмерное потребление соли.

В среднем человек съедает в день 10–12 г соли, то есть больше ложки. Хотя организму достаточно 5–6 г соли, пояснила порталу Ngs.ru заведующая кардиологическим отделением, кандидат медицинских наук Елена Гричук.

В каком продукте больше скрытой соли

В основном мы потребляем соль, входящую в состав других продуктов, то есть так называемую скрытую соль. По словам кардиолога, больше всего её содержится:

в минеральной воде,

соевом соусе,

консервах и заготовках,

готовых и замороженных продуктах,

колбасах,

сырах,

хлебе.

«Если вы будете готовить пищу и при этом её просто не солить, избегать употребления продуктов с высоким содержанием соли — этого уже будет достаточно, чтобы снизить употребление соли и снизить риски развития гипертонии», — сказала врач.

И пусть не пугает, что в первое время несолёную еду будет есть непривычно. Через полтора месяца вкусовые рецепторы к этому привыкнут, отметила медик. К тому же соль можно заменить на травяные приправы.