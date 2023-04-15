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3 часа назад

Кардиолог Гричук: отказ от соли снизит риск развития гипертонии

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Кардиолог Гричук: отказ от соли снизит риск развития гипертонии. Этот недуг относится к патологиям системы кровообращения — самой распространённой категории болезней среди россиян. В нашей стране традиционно потребляют много соли. Продукт приводит к задержке жидкости в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и повышает тонус стенок артерий. Со временем стенки истончаются и развивается гипертония.

Кардиолог: отказ от соли снизит риск развития гипертонии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Почему возникает гипертония

Из-за проблем кровообращением каждый год умирает около миллиона россиян. А ещё миллионы страдают от гипертонии — то есть повышенного артериального давления. Развивается недуг из-за постепенного истончения стенок артерий. Далеко не последнюю роль в этом играет чрезмерное потребление соли.

В среднем человек съедает в день 10–12 г соли, то есть больше ложки. Хотя организму достаточно 5–6 г соли, пояснила порталу Ngs.ru заведующая кардиологическим отделением, кандидат медицинских наук Елена Гричук.

В каком продукте больше скрытой соли

В основном мы потребляем соль, входящую в состав других продуктов, то есть так называемую скрытую соль. По словам кардиолога, больше всего её содержится:

  • в минеральной воде,
  • соевом соусе,
  • консервах и заготовках,
  • готовых и замороженных продуктах,
  • колбасах,
  • сырах,
  • хлебе.

«Если вы будете готовить пищу и при этом её просто не солить, избегать употребления продуктов с высоким содержанием соли — этого уже будет достаточно, чтобы снизить употребление соли и снизить риски развития гипертонии», — сказала врач.

И пусть не пугает, что в первое время несолёную еду будет есть непривычно. Через полтора месяца вкусовые рецепторы к этому привыкнут, отметила медик. К тому же соль можно заменить на травяные приправы.

С солью разобрались. Но ведь есть ещё одна серьёзная проблема — сахар. Его тоже в скрытом виде россияне потребляют в избытке. Ранее мы рассказывали, какие продукты способны уравновешивать уровень сахара в крови. Сладкоежкам читать обязательно.

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