Что такое антидепрессанты и когда их назначают

Антидепрессанты — это группа препаратов, которые влияют на центральную нервную систему (ЦНС) и нормализуют активность нейромедиаторов — веществ, передающих импульсы от нервных клеток. В Международной анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств (ATC) антидепрессанты записаны под индексом N06A.

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Проще говоря, это препараты, которые снимают проявления депрессии и улучшают настроение. Но кроме этого они могут успокаивать, позитивно влиять на когнитивные (познавательные) функции мозга, уменьшать тревожность, нормализовать сон, оказывать стимулирующий эффект, влиять на аппетит, на половую функцию и так далее. Эффект зависит от действующего вещества.

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Какими бывают антидепрессанты. Классификация

Международная анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных средств выделяет пять групп антидепрессантов по механизму действия:

N06AA, неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов. В основном сюда относятся трициклические антидепрессанты (ТЦА). Они изучены лучше всего, это очень «старая» группа с подтверждённой эффективностью при лечении тяжёлой и умеренной депрессии.

N06AB, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Современные препараты, которые переносятся легко, малотоксичны. В основном применяются при лечении тревоги, паники или ОКР — обсессивно-компульсивного расстройства.

N06AF, ингибиторы моноксидазы (ИМАО, ингибиторы МАО). Хорошо переносятся, не требуют соблюдения жёсткой диеты, но ограничения в питании всё же есть. Антидепрессивная активность ниже, чем у ТЦА.

N06AG, неселективные ингибиторы МАО. Токсичны, плохо сочетаются с огромным перечнем разных препаратов, требуют ограничений в питании, поэтому применяются редко.

N06AX, прочие антидепрессанты.

Кроме этого, можно встретить классификацию по поколениям, где самым первым будут ИМАО и ТЦА (самый известный представитель — амитриптилин). Последнее, пятое, поколение — это ингибиторы мелатониновых рецепторов (агомелатин), входящие в группу N06AX.

А ещё есть деление по эффекту, по химической структуре, по клиническому действию.

Как и за счёт чего действуют антидепрессанты

Точный механизм развития депрессии до сих пор неясен. Но в большинстве теорий учёные говорят, что проблема связана со сбоем в работе нейромедиаторов и с нарушением выработки или усвоения серотонина (все антидепрессанты влияют и на другие вещества, помимо серотонина) Этот гормон улучшает контакты между нейронами.

Показания к применению антидепрессантов

Кроме депрессии показаниями к антидепрессантам могут быть:

паническое расстройство;

обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР);

булимия — один из видов расстройств пищевого поведения;

энурез — недержание мочи;

нарушения активности внимания;

генерализованное тревожное расстройство;

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР);

социальные фобии.

Другие возможные показания к назначению антидепрессантов (в качестве дополнительной терапии):

ревматоидный артрит;

заболевания ЖКТ (желудочно-кишечного тракта);

хронический болевой синдром;

синдром раздраженного кишечника (СРК);

головная боль напряжения и другие функциональные состояния.

Особенности приёма. Противопоказания и ограничения

Из-за токсичности и особенностей воздействия на организм у антидепрессантов много противопоказаний. Точный список зависит от категории препарата, но часто это беременность, лактация, возраст до 18 лет (есть препараты, которые можно после 6 лет — например, сертралин). Чуть реже — заболевания почек, печени, закрытоугольная глаукома, гипертония, эпилепсия, неврологические нарушения. Список может быть и больше.

При приёме антидепрессантов много ограничений как в рационе, так и в терапии другими лекарствами. Например, СИОЗС не комбинируют с ингибиторами МАО, с антипсихотическими препаратами (иначе — нейролептиками). Возможны ограничения на сочетания антидепрессантов с препаратами лития, НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами), антикоагулянтами (влияют на свёртываемость крови).

При лечении антидепрессантами любой группы нежелательно, а порой и запрещено употреблять алкоголь. И, как и с любыми психотропными средствами, стоит соблюдать осторожность при вождении автомобиля и управлении опасными механизмами.

Сколько принимают антидепрессанты

Воздействие на нейромедиаторы и серотонин медленно, поэтому терапевтический эффект от антидепрессантов небыстрый. В среднем, чтобы увидеть результат, придётся подождать 2–4 недели, иногда 6 недель до стойкого эффекта.

А общий срок лечения зависит от группы препаратов и индивидуального подбора с учётом диагноза — строгих цифр нет. По необходимости их принимают от полугода и дольше.

Почему антидепрессанты назначает только врач

В отличие от простых седативных (успокоительных) средств антидепрессанты продают только по рецепту, их подбирает и назначает психотерапевт или психиатр, отталкиваясь от ведущего типа депрессии. Также только врач корректирует схему лечения — самостоятельно завершать его или менять дозировку нельзя. Это связано с большим набором побочных реакций и риском синдрома отмены.

В чём разница между антидепрессантами и анксиолитиками. Ошибки в употреблении слов

Антидепрессанты легко спутать с анксиолитиками (устаревший термин — транквилизаторы). И те и другие относятся к нейротропным средствам, то есть, влияющим на нервную систему. Но у них разное действие и потому разные показания к приёму.

Антидепрессанты должны улучшать эмоциональное состояние больного, его настроение. То есть они делают его счастливее (утрированно), стимулируют или успокаивают нервную систему. Анксиолитики при этом только успокаивают, снимают выраженность тревоги, страха, эмоционального напряжения.

Другое важное отличие между этими группами препаратов — срок лечения. Антидепрессанты принимают несколько месяцев, действовать они начинают в среднем через 2–4 недели. Анксиолитики врачи стараются назначать максимально коротким курсом и порой для быстрого эффекта: например, в качестве снотворных. Требование к недолгому приёму особенно актуально для бензодиазепинов — самой известной сегодня группы анксиолитиков с высоким риском развития лекарственной зависимости.

Когда и как появились антидепрессанты

Первые антидепрессанты появились в 1950-х годах, когда учёные исследовали ипрониазид как лекарство от туберкулёза и обнаружили стимулирующее действие у больных с депрессией. Благодаря ипрониазиду появился спектр антидепрессантов категории неселективных ингибиторов МАО.

До ипрониазида в качестве антидепрессантов использовались опиаты, амфетамины, бромиды, барбитураты. Они были более токсичными и потому обладали массой побочных эффектов.

Интересные факты об антидепрессантах

В России по итогам 2022 года главные покупатели антидепрессантов — жители Москвы и Санкт-Петербурга. За ними идут жители Подмосковья, Карелии и Ростовской области.

Примеры употребления в «Секрете»

«Плохо сочетаются антидепрессанты и колбаса или выдержанный сыр — это может привести к скачкам давления». (Эксперт по вопросам сохранения здоровья Бенджамин Бауэрс о том, какие препараты нельзя сочетать с едой).)

«Иногда панические атаки вызывает приём наркотиков и других психоактивных веществ. Например, они входят в число побочек некоторых антидепрессантов и проявляются после отмены приёма препаратов».

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