Офтальмолог рассказала об особенностях сезонных травм глаз

Весной, когда начинаются работы в садах, заметно прибавляется работы у офтальмологов, оказывающих экстренную помощь. В любое время дня и ночи, круглосуточно, в кабинете экстренной офтальмологической помощи на базе городской больницы № 35 Нижнего Новгорода принимают тех, кому что-то попало в глаз. Нередко это очень серьёзные травмы, когда человека срочно оперируют, чтобы спасти ему зрение.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Срочно нужна помощь!

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Офтальмолог Алина Овчинникова работает по президентской программе для специалистов редких медицинских специальностей. Ежедневно доктор принимает от 30 до 60 нижегородцев, которым срочно нужна помощь. Она удаляет инородные тела под местной анестезией, даёт рекомендации и направляет пациента под наблюдение офтальмолога по месту жительства. В сложных случаях для определения тактики лечения собирается врачебный консилиум, благо в больнице № 35 два офтальмологических отделения.

«Травмы глаз бывают самые разнообразные, ни одна травма никогда не похожа на другую, – отмечает доктор.– Весной, когда начинаются работы в саду, пациенты часто получают травматические эрозии роговицы от удара веткой либо от попадания инородного тела – пыльцы растений, земли. Более серьёзные последствия возникают при падениях, ударах лицом о предметы, мебель. Но особенно запоминаются тяжёлые травмы с инородными телами в глазу, с обширными разрывами тканей глазных оболочек».

В одну из смен Алины Овчинниковой поступил молодой человек, которому во время драки разбили стеклянный стакан о лицо.

«У него была открытая травма глаза тяжёлой степени, проникающее склеральное ранение с выпадением внутриглазных оболочек, – вспоминает офтальмолог. – При таких травмах речь о восстановлении зрения не идёт, главная задача – сохранить глаз как орган».

Спасти зрение

По словам доктора, самые опасные травмы случаются, когда в глаз под напором или под давлением отлетает металлическая частица. Как правило, такие инородные тела приводят к тяжёлым проникающим ранениям глаза, иногда с повреждением внутриглазных оболочек.

«С такими травмами чаще всего обращаются мужчины, чьи профессии связаны с повышенным травматизмом: строители, плотники, сварщики, те, кто работает с болгаркой, с металлом и пренебрегает техникой безопасности, не надевая защитные очки, – говорит Алина Овчинникова. – У нас был прооперирован мужчина, которому во время зачистки металла часть металлической проволоки от щётки под высоким давлением попала в глаз. При осмотре за щелевой лампой мы увидели металлическую проволоку, которая прошла через все структуры переднего отрезка глаза и повредила хрусталик. Операцию проводили в два этапа. На первом выполнили первичную хирургическую обработку с извлечением инородного тела. На втором – заменили повреждённый хрусталик на искусственную линзу. Зрение человеку спасли».

Всем, кто занимается строительными работами, рубкой дров, обработкой металла, врач рекомендует соблюдать технику безопасности.

«Все серьёзные травмы люди получают без защитных очков, – констатирует она. – У тех, кто работает в очках, даже если и случаются какие-то непредвиденные ситуации, что-то отскакивает и бьет по лицу, повреждения минимальны и не идут ни в какое сравнение с тем, что случается с глазами, когда человек работал без средств защиты».

Собираясь в кабинет неотложной офтальмологической помощи, возьмите пакет документов: паспорт, полис, пенсионное страховое свидетельство.

Убрали песчинку, нашли глаукому

Бывает, человек приходит в кабинет экстренной офтальмологии с соринкой в глазу, а при осмотре выявляется другое, более грозное заболевание – глаукома.

«Особенность глаукомы в том, что на начальных стадиях пациент не чувствует болевых ощущений и не замечает снижения зрения, – поясняет врач. – Если мы сталкиваемся с таким случаем, мы снимаем болевой приступ, назначаем капли, чтобы снизить внутриглазное давление, и направляем в городской глаукомный центр, где он проходит обследование и получает рекомендации по дальнейшему лечению и наблюдению по месту жительства. Пожилые пациенты нередко обращаются к нам с внезапной потерей зрения, связанной с сосудистыми катастрофами в системе кровоснабжения зрительного нерва либо сетчатки. Это состояние может возникнуть в связи с гипертонической болезнью или сахарным диабетом, поэтому каждый человек должен проходить раз в год плановый осмотр у офтальмолога».

Как отмечает Алина Овчинникова, возможности офтальмологии сегодня таковы, что помогают выявлять болезни глаз на самой ранней стадии.

«Появляются новые методы лечения, новое диагностическое оборудование, новые мощные микроскопы, – говорит доктор. – У нас в больнице есть кабинет функциональной диагностики, который оснащён всем необходимым. Например, фундус-камера позволяет сфотографировать глазное дно и в динамике отслеживать его состояние после лечения: растёт или нет патологический очаг, есть ли изменения».

А благодаря аппарату оптической когерентной томографии глаза можно исследовать состояние структурных элементов глаза в поперечном срезе и изменения в них на микроскопическом уровне.