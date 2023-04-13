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Названы неочевидные причины возникновения кариеса

Помимо плохой гигиены и злоупотребления сладким и мучным, привести к возникновению кариеса могут неправильный прикус, скученность зубов и стресс. Некоторые другие неочевидные причины развития распространенного заболевания полости рта назвала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Мартынова.

Названы неочевидные причины возникновения кариеса
© Лента.ру

По словам специалистки, главное условие возникновения кариеса — это нарушение целостности эмали в сочетании с активным действием бактерий. Сколы и трещины на эмали могут появиться при неправильном прикусе, скученности зубов. Также причиной разрушения соседних зубов нередко являются зубы мудрости.

Еще одна неочевидная причина кариеса — хронический стресс. По словам Мартыновой, он провоцирует снижение сопротивляемости организма инфекциям. Кроме того, гормоны стресса и плохой сон могут влиять на количество и качество слюны, тем самым создавая оптимальные условия для развития кариеса и воспаления десен.

Еще одной большой проблемой является сухость полости рта (ксеростомия), продолжила Мартынова. Эту патологию провоцируют бесконтрольный прием антибиотиков, фастфуд и сильногазированные напитки.

Среди других факторов, приводящих к развитию кариеса, стоматолог выделила заболевания ЖКТ, дефицит витаминов С и D, влияющих на усвоение кальция, а также дисбаланс гормонов щитовидной железы, которые контролируют минеральный обмен.

Ранее стоматолог Бэлла Мусихина рассказала о разрушающем воздействии больных зубов на весь организм. По ее словам, при проблемах с полостью рта патогенные микроорганизмы попадают в кровоток. Из-за этого возникает воспаление во всем организме, которое может препятствовать овуляции, влиять на производство гормонов и остановить имплантацию эмбриона, рассказала стоматолог.

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