Врачи установили, что апноэ приводит к снижению умственных способностей

«У добровольцев не было сопутствующих заболеваний. Это говорит о том, что снижение когнитивных способностей связано только с апноэ. Мы предполагаем, что это связано с тем, что при апноэ меняется приток крови к мозгу. Оно также связано с воспалением в мозге и, конечно же, фрагментированным сном. Проблемы с качеством и количеством сна долгое время были связаны с более высоким риском развития когнитивных проблем», – отметили ученые.