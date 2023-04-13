Врачи установили, что апноэ приводит к снижению умственных способностей

Нейропсихиатры установили, что апноэ во сне приводит к снижению умственных способностей
Нейропсихиатры из Королевского колледжа Лондона установили, что обструктивное апноэ во время сна — причина снижения когнитивных функций. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Frontiers in Sleep.
Апноэ – термин, объединяющий разные расстройства, при которых во время сна у человека случаются остановки дыхания на 10 и более секунд. Обструктивное апноэ возникает, когда поток вдыхаемого воздуха перекрывается из-за спадения мягких тканей верхних дыхательных путей, то есть сужения просвета дыхательных путей из-за расслабления мышц языка или неба. Часто эта форма апноэ приводит к головным болям, нарушению сна, громкому храпу, болезням сердца и другим проблемам со здоровьем.
В исследовании приняли участие 27 мужчин с диагнозом обструктивное апноэ и без сопутствующих заболеваний. В качестве контрольной группы были приглашены еще 7 мужчин без этого диагноза. Все участники прошли когнитивное исследование. Результаты показали, что мужчины с апноэ набрали более низкие баллы при оценке внимания, памяти и других когнитивных показателей. Причем чем тяжелее было заболевание, тем хуже результаты.
«У добровольцев не было сопутствующих заболеваний. Это говорит о том, что снижение когнитивных способностей связано только с апноэ. Мы предполагаем, что это связано с тем, что при апноэ меняется приток крови к мозгу. Оно также связано с воспалением в мозге и, конечно же, фрагментированным сном. Проблемы с качеством и количеством сна долгое время были связаны с более высоким риском развития когнитивных проблем», – отметили ученые.