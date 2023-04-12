Что такое ротавирус. Объясняем простыми словами

Ротавирус — возбудитель так называемого «кишечного гриппа», а точнее, гастроэнтерита или острой кишечной (ротавирусной) инфекции. Болезнь проявляется рвотой, диареей и повышенной температурой.

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Проще говоря, если человека лихорадит, рвёт, и у него жидкий стул — с высокой долей вероятности он подхватил ротавирус. Заболеть можно в любом возрасте, но особенно опасна эта инфекция для младенцев — главным образом из-за быстрого развития обезвоживания.

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Инкубационный период от момента заражения до появления первых признаков болезни может длиться от 12 часов до 5 дней. Вирус распространяется фекально-оральным путём — при контакте с заражёнными поверхностями, предметами и едой, загрязнённой водой и пренебрежении личной гигиеной. Ротавирусная инфекция — одна из «болезней грязных рук».

жидкий водянистый стул (от 4–5 раз в сутки, у детей — до 20 раз);

боли в животе;

рвота;

повышение температуры тела (до 39 °С и выше).

головные боли;

слабость;

насморк;

кашель;

боль в мышцах. Симптомы ротавирусной инфекции:

Не обязательно проявятся сразу все перечисленные симптомы.

Как протекает ротавирусная инфекция

Ротавирус вызывает гастроэнтерит — воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, отсюда рвота и диарея. По данным английского исследования за 2009 год, у детей с гастроэнтеритом чаще всего обнаруживался именно ротавирус (56%).

Далеко не все случаи ротавирусной инфекции доходят до врача, поскольку в большинстве случаев протекают легко и родители справляются с ними сами, в домашних условиях. Эта болезнь может возникать несколько раз на протяжении жизни: первая вызывает яркие симптомы, а последующие обычно протекают легко, поскольку иммунная система уже знакома с вирусом. Но у детей до двух лет может сопровождаться тяжёлой угрожающей жизни диареей, чаще всего после первичного инфицирования.

«Самое неприятное, что происходит с ребёнком при рвоте и поносе, — это обезвоживание, вызванное потерей жидкости и солей. Чем младше ребёнок, тем быстрее оно развивается и может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому важно с первых часов болезни наладить адекватное выпаивание», — объясняла «Секрету» заместитель главного врача клиники «Огни Олимпа» по педиатрии Ольга Евсейчик.

Как лечить ротавирус

Ребёнка с ротавирусом нужно выпаивать — часто, мелкими порциями и желательно не простой водой, а специальными растворами со средствами для регидратации, которые продают в аптеках в виде порошков. Дело в том, что ротавирус поражает кишечник, из-за чего теряются электролиты. Поэтому нужно восполнить не только воду, но и восстановить баланс солей, натрия и глюкозы. То же касается и взрослых.

Лучше исключить на время жирную и острую пищу, сладкие соки и газированные напитки. При необходимости нужно давать жаропонижающие по возрасту.

Красные флаги при ротавирусе

Нужно срочно обратиться к врачу, если:

невозможно отпаивать ребёнка (непрекращающаяся рвота, отказ от воды);

есть признаки нарушения сознания, судороги;

есть признаки обезвоживания: сухая кожа, отсутствие мочеиспускания, плач без слез;

в стуле появились примеси крови;

возникли сильные боли в животе;

температура вообще не сбивается жаропонижающими.

Осложнения ротавируса

Помимо обезвоживания, уже после перенесённой инфекции может развиться такое осложнение, как поствирусный гастропарез. Это длительно сохраняющаяся рвота после еды. Также ротавирус может вызвать нарушение функций головного мозга (энцефалопатию), воспаление мозга и его оболочек (энцефалит, менингит), сердечной мышцы (миокардит).

Иногда даже в развитых странах дети умирают от ротавирусной инфекции. В России, к примеру, в 2018 году было известно о двух случаях гибели младенцев: в Красноярском крае и Бурятии.

Профилактика ротавирусной инфекции

Самая лучшая профилактика — вакцинация. Однако вакцины есть не от всех штаммов ротавируса.

Для младенцев главные меры профилактики — грудное вскармливание и тщательная гигиена. Для детей более старшего возраста и взрослых также важно мыть руки перед едой и фрукты и овощи. Нельзя пить сырую воду из неизвестных источников, купаться нужно в разрешённых для этого местах.

Также к профилактике ротавирусной инфекции относится соблюдение СанПиН на пищевых производствах.

Вакцинация от ротавируса

В России зарегистрированы две практически идентичные друг другу вакцины против ротавирусов — американская «Ротатек» и индийская «Рота-V-Эйд» (в каждой 5 штаммов, из них полностью совпадают 4). Обе прививки живые, предназначены для младенцев. Вводятся через рот: «Ротатек» выпускают в виде раствора в мягкой тубе, «Рота-V-Эйд» — в виде лиофилизата и жидкости для приготовления раствора.

Курс вакцинации состоит из трёх доз вакцины с интервалом между введениями от 4 до 10 недель. Все три прививки нужно сделать в возрасте от 6 до 32 недель, при этом первая доза вакцины вводится не позднее возраста 12 недель. При этом ВОЗ допускает введение первой дозы до 2 лет, однако это более актуально для стран третьего мира, где ротавирусная инфекция — одна из частых причин смертности.

Многие родители просто не успевают привить ребёнка, хотя и хотят, потому что зачастую узнают о существовании вакцины после того, как младенцу исполнилось 12 недель. А педиатры в поликлиниках редко её рекомендуют, ведь это не входит в их обязанности — вакцина бесплатно в РФ не положена.

При этом в 2022 году вакцины «Ротатек» и «Рота-V-Эйд» признали взаимозаменяемыми, и у последней в инструкции отсутствует верхняя планка начала вакцинации (то есть в теории первую дозу можно сделать после 12 недель жизни).

Сергей Бутрий, главный врач детской клиники «Рассвет», автор блога «Заметки детского врача»:

«Думаю, за редким исключением буду придерживаться старых схем: первая доза не ранее 6 недель жизни и не позднее 12-15-й недели жизни».

Ошибки в употреблении

В письменной речи ротавирус часто пишут как «ротовирус», что неверно. Ошибка происходит из-за неверного понимания происхождения слова: многие убеждены, что оно образовалось от слова «рот», которое логично соединить гласной «о» с «вирусом».