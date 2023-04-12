Вирусолог назвал возможные причины роста заболеваемости корью в РФ

Причина роста распространения кори заключается в большом количестве людей, которые отрицательно относятся к вакцинации. Об этом сообщает ОСН со ссылкой на заведующего лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова.

© Москва 24

По словам эксперта, вирус распространяется со скоростью пожара, по быстроте заражаемости это вторая болезнь после вируса натуральной оспы.

Видео дня

В мире появилась целая прослойка из взрослых и детей, которым не ставили вакцину против кори, поделился Чепурнов. В РФ сделать прививку несовершеннолетним можно только с разрешения родителей. При этом у граждан популярность обрела теория, что вакцины вредят здоровью, удивился специалист.

"Каждый родитель старается схитрить и решить проблемы за счет других детей, надеясь, что появится коллективный иммунитет и до его ребенка корь не доберется. Какое-то время это срабатывало. Более того, по всему постсоветскому пространству было приличное санитарное состояние по кори, поэтому безответственное отношение к прививкам сходило с рук", – заявил Чепурнов.

Однако на данный момент в мире обстоит другая ситуация, подчеркнул эксперт. В РФ приезжают мигранты со своими семьями из государств с более слабыми санитарными условиями, их дети привозят с собой вирус. Проникновение инфекции начинается уже в детских садах, в связи с чем корь быстро распространяется.

В России существует большое количество людей, которые не делали прививки от этой инфекции, поэтому риск начала эпидемии достаточно высок, считает Чепурнов. Вместе с этим специалист предупредил, что непривитые взрослые переносят корь тяжелее, чем дети.

В марте Роспотребнадзор поручил российским регионам в период с 3 апреля по 31 декабря этого года провести подчищающую иммунизацию против кори. Прививочная кампания пройдет среди местного населения и трудовых мигрантов, ранее не привитых, не имеющих сведений о прививках и не перенесших заболевание.