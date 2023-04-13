В столичном университете вспышка кори: что говорят врачи

Корь добралась до Москвы: заразилось несколько студентов РГУ нефти и газа имени Губкина. Десятки случаев регистрируют в Санкт-Петербурге и других регионах. Не случайно на фоне ухудшающейся ситуации Главный государственный санитарный врач страны Анна Попова объявила о проведении "подчищающей" вакцинации против кори.

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Когда появляется хотя бы один заболевший корью, санитарные службы действуют стандартно и жестко: заболевших изолируют, всех, кто был с ними в контакте и не имеет прививки, отправляют на трехнедельный карантин. От него освобождают только в одном случае - если будет документально подтверждено, что прививка была сделана. Студенты Губкинского университета тоже продолжат учебу дистанционно - благо, пандемия научила, как это организовать.

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Параллельно в столице начались экстренные проверки в учебных заведениях и детских поликлиниках. Родителей обзванивают, уточняя, делались ли их детям прививки. Если ребенка вакцинировали в частной клинике, информация могла не поступить в общую базу ЕМИАС. А потому городские службы просят подтвердить, что прививка есть.

Ситуация по кори в России в последние месяцы стала заметно хуже: участились вспышки инфекции. Из последних сообщений - несколько десятков случаев в Петербурге, Дагестане, Кузбассе, других регионах. В Новосибирске, где вирус тоже "прилетел" в студенческое общежитие, переболели более ста человек, мелкие очаги продолжают выявлять до сих пор, хотя привиты уже более четырех тысяч человек.

Почему корь пошла в атаку?

"Это очень заразная инфекция. Не случайно говорят: если в автобус вошел один ребенок с корью, то вышли с ней все непривитые, - поясняет профессор Университета Мейсона Анча Баранова. - Кроме того, у нее длинный инкубационный период - 8-18 дней. Человек уже не помнит, с кем встречался, от кого заразился и кого мог заразить. Поэтому, когда доля иммунизированных снижается, корь идет в рост". По рекомендациям ВОЗ, чтобы не было эпидемии, от кори должны быть привиты не менее 95% населения. Раньше все обычно ограничивалось единичными случаями - инфекцию "привозили" трудовые мигранты. Пандемия ситуацию усугубила: из-за COVID-19 многие страны нарушили привычные графики вакцинации против кори, к тому же стало больше "антиваксеров".

Все же, говорят специалисты, эпидемия кори нам не грозит. Мы не останавливали прививки в рамках Нацкалендаря, и в стране сохраняется высокий уровень иммунизации. Но вспышки кори будут: в группе риска те, кто отказался от прививки. Теперь "подчищающей" вакцинацией предстоит наверстать упущенное. В регионы в течение года направят 800 тысяч доз вакцины.

"Взрослые болеют корью тяжело, - пояснил "РГ" врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - Причем вирус, перенесенный несколько лет назад, может вызвать грозное отдаленное осложнение - подострый склерозирующий панэнцефалит, при котором повреждается белое вещество головного мозга. Заканчивается это летальным исходом".

Многих интересует: защищает ли прививка, если был контакт с заболевшим? В Роспотребнадзоре отвечают утвердительно. Правда, действовать надо быстро: чтобы избежать заболевания, вакцину нужно вколоть в течение первых 72 часов с момента выявления больного.

При этом к прививке никого не принуждают: в Законе "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" предусмотрено право на отказ от вакцинации. Впрочем, инфекционисты рекомендуют этого не делать: недавно в Красноярске 50-летний мужчина, живший в одном подъезде с заболевшим, решил, что обойдется без прививки. Но через несколько дней корь началась и у него.

Внеплановые каникулы

После выявленного в Российском государственном университете нефти и газа случая заболевания корью Роспотребнадзор рекомендовал руководству вуза перевести студентов на дистанционное обучение сроком на 21 день.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе вуза, сейчас в Губкинском университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по кори. Здание закрыто. А студентов пока отправили на внеплановые каникулы. Санобработка университета будет проходить до 16 апреля.

После этого, видимо, учеба продолжится, но в дистанционном формате. Возможности для этого есть - период удаленки из-за ковида не прошел даром. Теперь в каждом вузе есть и свои цифровые платформы, и дистанционные программы.

Пока учебы нет, студентам нужно сделать прививку от кори и зафиксировать это в своем личном кабинете в информационной системе вуза. Для этого необходимо загрузить данные сертификата о вакцинации.

Кстати, несколько лет назад, зимой 2019 года, подобный случай был зафиксирован в Высшей школе экономики. Тогда заболевание выявили у третьекурсника факультета коммуникаций, медиа и дизайна. Полный карантин в НИУ ВШЭ длился три дня - все студенты бакалавриата и магистратуры, которые посещали занятия в том же корпусе, что и заболевший, были отстранены от учебы. Также от проведения занятий были временно отстранены и преподаватели факультета, контактировавшие с заболевшим студентом и не имеющие прививки от кори.

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Все ушли на карантин

Маски, вакцинация и прочие "прелести" карантина снова в Москве. Университет нефти и газа имени И.М. Губкина временно закрылся из-за вспышки кори, а значительная часть его студентов оказалась в санитарной зоне в комплексе вузовского общежития.

Университетский студгородок на улице Бутлерова внешне ничем не напоминает карантинную зону. Никаких санитарных постов, предупреждающих надписей во дворе и его окрестностях нет. Зато возле гипермаркета, примыкающего к общежитию, почти все в масках, кое-кто и в респираторах.

"Это все наши студенты, - рассказывает второкурсница Анна. - Покупаем в основном воду и по мелочи продукты. Потом сразу же домой".

Вход "домой" - через небольшую калитку, отделяющую студгородок от остального уличного пространства. Перед ней человек в форме санитарного врача. Но это не входной контроль, а просто перекур. В сам комплекс общежитий пройти можно без труда, никаких блокпостов и прочих атрибутов карантина в представлении обывателя нет. Жизнь в очаге кори не останавливается. На футбольном поле парни гоняют мяч, по двору бегают спортсмены-любители, кто-то просто сидит. Примерно каждый пятый в маске.

Но не все студенты считают карантин каникулами. "Мы учимся дистанционно", - рассказал "РГ" третьекурсник Иван Трефилов. Впрочем, это не мешает губкинцам упражняться в социальных сетях жонглированием словом "корь".

А то, что вузовская территория полностью свободна для перемещения, оказывается, - лишь видимость.

"Мы все по камерам отслеживаем, - рассказал внутреннюю кухню вычисливший нас охранник. - Приказано никого постороннего не впускать".

В какой-то степени распоряжение выполняется. Если по самому двору можно ходить относительно бесконтрольно, то в жилые корпуса просто так не пройдешь. Там работают санитарные посты.

"Тем, кто привился от кори, можно ненадолго выходить, - рассказал один из прошедших чекап, иностранный студент Виван. - А прививают прямо здесь, в общежитии. Получаешь сертификат - ну и выходишь".