Кто рискует заразиться птичьим гриппом

Недавно в ВОЗ зарегистрировали первую человеческую смерть от птичьего гриппа. Женщина с тяжелой пневмонией провела в больнице около двух недель, но врачам не удалось ее спасти. Вероятно, пациентка входила в группу людей, наиболее подверженных заражению вирусом пернатых. Чем именно характеризуется эта категория заболевших, рассказал в беседе с «ФедералПресс» вирусолог Сергей Нетесов.