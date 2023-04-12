$82.18+2.6889.73+2.63
2 часа назад

Чем опасны мокрые и холодные ладони

Мира Маркина
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Холодные и мокрые ладони, или гипергидроз – состояние, с которым встречался, возможно, каждый. Связан этот феномен с избыточным локальным потоотделением.

Чем опасны мокрые и холодные ладони
Фото: UnsplashUnsplash

Как правило, данное состояние носит эпизодический характер, не зависит от пола и возраста и часто отмечается на фоне стресса. Однако у некоторых людей это состояние может носить постоянный характер и проявляться патологическим гипергидрозом, значительно ухудшая качество жизни.

Видео дня

"Рамблер" поговорил с экспертом на эту тему и узнал, по каким причинам развивается подобная патология.

Лица, страдающие от постоянного гипергидроза ладоней, испытывают не только физический дискомфорт в виде ощущения зябкости кистей рук, зуда кожи, но и психологический дискомфорт при контакте с окружающими. Это состояние может послужить причиной ограничения социальной активности и даже смены трудовой деятельности пациентов, доставляя весомый дискомфорт.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Гипергидроз может носить как первичный, так и вторичный характер и быть следствием некоторых заболеваний. Такие эндокринологические заболевания, как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), сахарный диабет, нарушение работы надпочечников, хронические инфекции, онкологические заболевания и заболевания кожи могут стать причиной локального гипергидроза.

В случае, если гипергидроз возникает частно и ухудшает качество жизни пациента, назначается местное лечение, включающее назначение медицинских антиперспирантов или ботокс-терапии.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

В случае возникновения симптомов гипергидроза рекомендована консультация терапевта для исключение вторичного генеза состояния, а также врача-дерматолога – для назначения эффективной терапии.

Как понять, что пора к эндокринологу: 5 признаков

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий