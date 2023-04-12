Чем опасны мокрые и холодные ладони

Холодные и мокрые ладони, или гипергидроз – состояние, с которым встречался, возможно, каждый. Связан этот феномен с избыточным локальным потоотделением.
Как правило, данное состояние носит эпизодический характер, не зависит от пола и возраста и часто отмечается на фоне стресса. Однако у некоторых людей это состояние может носить постоянный характер и проявляться патологическим гипергидрозом, значительно ухудшая качество жизни.
"Рамблер" поговорил с экспертом на эту тему и узнал, по каким причинам развивается подобная патология.
Гипергидроз может носить как первичный, так и вторичный характер и быть следствием некоторых заболеваний. Такие эндокринологические заболевания, как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), сахарный диабет, нарушение работы надпочечников, хронические инфекции, онкологические заболевания и заболевания кожи могут стать причиной локального гипергидроза.
В случае возникновения симптомов гипергидроза рекомендована консультация терапевта для исключение вторичного генеза состояния, а также врача-дерматолога – для назначения эффективной терапии.