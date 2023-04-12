Чем опасны мокрые и холодные ладони

Холодные и мокрые ладони, или гипергидроз – состояние, с которым встречался, возможно, каждый. Связан этот феномен с избыточным локальным потоотделением.

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Как правило, данное состояние носит эпизодический характер, не зависит от пола и возраста и часто отмечается на фоне стресса. Однако у некоторых людей это состояние может носить постоянный характер и проявляться патологическим гипергидрозом, значительно ухудшая качество жизни.

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"Рамблер" поговорил с экспертом на эту тему и узнал, по каким причинам развивается подобная патология.

Лица, страдающие от постоянного гипергидроза ладоней, испытывают не только физический дискомфорт в виде ощущения зябкости кистей рук, зуда кожи, но и психологический дискомфорт при контакте с окружающими. Это состояние может послужить причиной ограничения социальной активности и даже смены трудовой деятельности пациентов, доставляя весомый дискомфорт.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Гипергидроз может носить как первичный, так и вторичный характер и быть следствием некоторых заболеваний. Такие эндокринологические заболевания, как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), сахарный диабет, нарушение работы надпочечников, хронические инфекции, онкологические заболевания и заболевания кожи могут стать причиной локального гипергидроза.

В случае, если гипергидроз возникает частно и ухудшает качество жизни пациента, назначается местное лечение, включающее назначение медицинских антиперспирантов или ботокс-терапии.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»