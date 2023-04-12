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42 минуты назад

Ученые заявили, что вирус Эпштейна–Барр вызывает рак желудка

РИА "ФедералПресс"

Ученые из Томска выяснили, что вирус Эпштейна – Барр, носителями которого являются почти 97 % жителей Земли старше 40 лет, связан с развитием рака желудка. Свое открытие специалисты представили в ходе XV ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

Ученые заявили, что вирус Эпштейна–Барр вызывает рак желудка
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть мировые данные о том, что при всех карциномах раках желудка наличие в опухолевых тканях вируса Эпштейна – Барр (ВЭБ) встречается в 15–20% случаев. И это касается всех континентов планеты», – отмечают ученые.

Данный вирус связывают не только с раком желудка, но и с лимфомами (раком крови). При этом эксперты отмечают, что если вирус выявляется в здоровой ткани желудка, то это является предикатом тяжелого течения заболевания с плохим прогнозом, пишет МК. Добавим, что прививок от вируса Эпштейна – Барр пока нет, а лечить его особо нечем. Чаще всего его вызывает мононуклеоз. У человека повышается температура тела, болит горло, увеличиваются лимфоузлы, печень, селезенка и меняется состав крови. ВЭБ может приводить к ангине.

Болезни и лекарства,ВЭБ,
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