Как изменить образ жизни, чтобы снизить риск болезни Паркинсона

В России, по разным данным, от 210 до 330 тысяч человек страдает болезнью Паркинсона. Во Всемирный день борьбы с этой болезнью врач-невролог, сотрудник кафедры неврологии с курсом нейрохирургии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Анастасия Пронина в эфире телеканала «МИР 24» назвала факторы риска заболевания.

«В зоне риска находятся жители мегаполисов, промышленных городов. Так как масштабная индустриализация, широкое использование пестицидов, растворителей являются факторами риска развития болезни Паркинсона. Кроме того, ускоренный темп жизни, стрессы, частые недосыпы – также факторы риска», – сообщила она.

Болезнь Паркинсона – второе по частоте нейродегенеративное заболевание. Врач объяснила, что оно характеризуется разрушением нейронов в черной субстанции, которые синтезируют дофамин, обеспечивающий координацию движений у человека. Клинически заболевание характеризуется замедленностью движений, мышечной скованностью и тремором в конечностях. А также неустойчивостью при ходьбе, частыми падениями, нарастающими когнитивными проблемами вплоть до деменции.

По словам эксперта, распознать болезнь до появления этих признаков практически невозможно. На протяжение десяти и более лет человека могут беспокоить такие неспецифичные симптомы, как запоры и нарушения мочеиспускания, проблемы со сном, снижение настроения, депрессия. Сегодня в России нет методик инструментальной диагностики заболевания. Ученые всего мира работают над выявлением биомаркеров, которые бы могли выявить заболевание на ранней стадии.