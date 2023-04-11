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3 часа назад

Находитесь ли вы в группе риска развития рака яичка: проверьте себя

Ferra.ru

По сравнению с другими видами онкологических заболеваний рак яичка встречается редко. Однако в США это самый распространённый вид рака у мужчин в возрасте 20-35 лет.

Находитесь ли вы в группе риска развития рака яичка: проверьте себя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Среди признаков рака яичка выделяют следующие. Это припухлость в любом яичке или его увеличение в размерах, ощущение тяжести в мошонке, тупая боль в паху либо в животе, неожиданное скопление жидкости в мошонке, боль либо дискомфорт в яичке или мошонке, увеличение груди или её болезненность, боль в спине.

Существует четыре фактора риска, которые могут повысить шансы на то, что вы столкнётесь с раком яичка. Согласно исследованиям, это неопущение яичка, рак яичка у родственников, молодой возраст (чаще всего такой рак возникает у мужчин 15-45 лет), белый цвет кожи.

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