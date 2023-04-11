Находитесь ли вы в группе риска развития рака яичка: проверьте себя

По сравнению с другими видами онкологических заболеваний рак яичка встречается редко. Однако в США это самый распространённый вид рака у мужчин в возрасте 20-35 лет.

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Среди признаков рака яичка выделяют следующие. Это припухлость в любом яичке или его увеличение в размерах, ощущение тяжести в мошонке, тупая боль в паху либо в животе, неожиданное скопление жидкости в мошонке, боль либо дискомфорт в яичке или мошонке, увеличение груди или её болезненность, боль в спине.