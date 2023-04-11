$82.18+2.6889.73+2.63

Шесть менее известных симптомов инсульта

Инсульт - это опасное для жизни состояние. Возникает оно из-за временного прекращения кровоснабжения мозга. И есть как характерные, так и менее распространённые признаки инсульта.

Шесть менее известных симптомов инсульта
© Ferra.ru

Среди самых распространённых симптомов инсульта специалисты называют проблемы с мимикой, руками, речью. Но есть также признаки, которые встречаются реже.

Если вы заметите у близкого эти шесть признаков, то как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.
  • Внезапное онемение на одной стороне тела. Часто при инсульте встречается онемение кисти, руки, ноги либо какой-то части лица. Также беспокойство должно вызвать одновременное онемение лица и руки либо руки и ноги.
  • Неожиданная потеря памяти. Человек может начать путать слова или не сможет ничего сказать либо понять. Это бывает, когда у людей развивается афазия или дисфазия.
  • Потеря зрения на один либо оба глаза. Согласно исследованию 2017 года, четыре из десяти людей, перенёсших инсульт, испытывают проблемы со зрением.
  • Внезапное головокружение. Если оно идёт в сочетании со слабостью, двоением в глазах, невнятной речью, неуклюжестью конечностей, то это может указывать на инсульт.
  • Трудности с глотанием. Хотя этот признак при инсульте встречается очень-очень редко.
  • Неожиданная сильная головная боль. Правда, чаще всего такая боль связана с мигренью.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий