Шесть менее известных симптомов инсульта
Инсульт - это опасное для жизни состояние. Возникает оно из-за временного прекращения кровоснабжения мозга. И есть как характерные, так и менее распространённые признаки инсульта.
Среди самых распространённых симптомов инсульта специалисты называют проблемы с мимикой, руками, речью. Но есть также признаки, которые встречаются реже.
Если вы заметите у близкого эти шесть признаков, то как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.
- Внезапное онемение на одной стороне тела. Часто при инсульте встречается онемение кисти, руки, ноги либо какой-то части лица. Также беспокойство должно вызвать одновременное онемение лица и руки либо руки и ноги.
- Неожиданная потеря памяти. Человек может начать путать слова или не сможет ничего сказать либо понять. Это бывает, когда у людей развивается афазия или дисфазия.
- Потеря зрения на один либо оба глаза. Согласно исследованию 2017 года, четыре из десяти людей, перенёсших инсульт, испытывают проблемы со зрением.
- Внезапное головокружение. Если оно идёт в сочетании со слабостью, двоением в глазах, невнятной речью, неуклюжестью конечностей, то это может указывать на инсульт.
- Трудности с глотанием. Хотя этот признак при инсульте встречается очень-очень редко.
- Неожиданная сильная головная боль. Правда, чаще всего такая боль связана с мигренью.