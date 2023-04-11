Пульмонолог предупредил о последствиях дыма от горящей травы
Из-за выжигания сухой прошлогодней травы в Тульской области образовался смог. На него жалуются жители области. Главный пульмонолог региона, заведующий отделением пульмонологии «Тульской областной клинической больницы» Арсен Басилая рассказал, к каким последствиям может привести дым.
Врач отметил, что при горении травы оказывается раздражающий эффект на органы дыхания. В ряде случаев дым провоцирует обострение ранее существовавших хронических легочных заболеваний, передает «Тульская служба новостей».
В том числе возможно развитие самостоятельного заболевания, в частности, острого бронхита, рассказал Арсен Басилая.