Пульмонолог предупредил о последствиях дыма от горящей травы

Из-за выжигания сухой прошлогодней травы в Тульской области образовался смог. На него жалуются жители области. Главный пульмонолог региона, заведующий отделением пульмонологии «Тульской областной клинической больницы» Арсен Басилая рассказал, к каким последствиям может привести дым.

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Врач отметил, что при горении травы оказывается раздражающий эффект на органы дыхания. В ряде случаев дым провоцирует обострение ранее существовавших хронических легочных заболеваний, передает «Тульская служба новостей».