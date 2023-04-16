Какой ген увеличивает риск самой частой женской онкологии

Рак груди у женщин занимает первое место в списке наиболее часто встречающихся видов рака. Ученые долгие годы изучают это онкологическое заболевание. На этот раз канадским исследователям удалось выявить ген, который встречается у семей с "наследственным" раком груди. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Группа ученых под руководством канадского профессора генетики Мохаммада Акбари выявила редкую генную мутацию, которая может быть связана с повышенным риском развития рака молочной железы.

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В исследовании, опубликованном в Американском журнале генетики человека ученые рассказали, что выявили мутацию в гене под названием ATRIP.

Полученные данные могут когда-нибудь иметь значение для профилактики и лечения рака молочной железы в определенных семьях, сказал Мохаммад Реза Акбари, главный автор исследования и ученый из больницы Женского колледжа в Торонто.

В исследовании рассматривалось генетическое секвенирование 510 женщин в Польше с семейной историей рака молочной железы. Ученых заинтересовала мутация ATRIP у двух женщин.

Исследователи затем изучили данные ДНК 16 000 больных раком молочной железы в Польше и 15 000 людей в Великобритании.

Они обнаружили эту мутацию у 42 женщин с раком груди в Польше и у 13 женщин в Великобритании — этого достаточно, чтобы установить связь между этой генной мутацией и предрасположенностью к раку груди.

Хотя мутация ATRIP, по-видимому, менее распространена, чем другие генные мутации, которые в настоящее время можно обследовать, Акбари сказал, что результаты показывают, что у людей с этой мутацией вероятность развития рака молочной железы в два-три раза выше, чем у остальных.

«Я думаю, что в конечном итоге этот ген следует добавить в список других генов предрасположенности к раку молочной железы», — сказал он.