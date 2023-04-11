Врач назвал первый симптом рака

Врач-онколог, хирург Иван Карасев перечислил несколько симптомов, которые должны насторожить в первую очередь и являются поводом для обращения к специалисту. Появление любой боли, причина которой непонятна, - это то, что точно нельзя игнорировать, подчеркнул специалист.

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"Боль. Первый и самый главный "звоночек" это болевые ощущения. Здоровое тело просто так не болит", - пишет онколог в своем Telegram-канале.

Как объясняет специалист, болезни ЖКТ очень схожи по болевым ощущениям и симптомам.Чаще всего отмечаются спастические боли сразу после еды, боль при глотании пищи. Кроме того, пациенты сообщают о дискомфорте спустя пару часов после еды, жалуются на опоясывающую боль. Вывод один - такого рода неприятные ощущения требуют обследования.

Среди других ранних симптомов, которые могут указывать в том числе на онкологию, названы повышенная температура тела (если она держится неделю и дольше без каких-либо симптомов простуды), изменение цвета кожи (желтушность или наоборот излишняя бледность кожи и склер), резкое снижение массы тела.

"Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то возможно это симптом паранеопластического синдрома. По-простому, это проявление онкологического заболевания", - пишет врач.