$79.50+0.1487.10+0.37

Врач назвал первый симптом рака

Врач-онколог, хирург Иван Карасев перечислил несколько симптомов, которые должны насторожить в первую очередь и являются поводом для обращения к специалисту. Появление любой боли, причина которой непонятна, - это то, что точно нельзя игнорировать, подчеркнул специалист.

Врач назвал первый симптом рака
© Российская Газета

"Боль. Первый и самый главный "звоночек" это болевые ощущения. Здоровое тело просто так не болит", - пишет онколог в своем Telegram-канале.

Как объясняет специалист, болезни ЖКТ очень схожи по болевым ощущениям и симптомам.Чаще всего отмечаются спастические боли сразу после еды, боль при глотании пищи. Кроме того, пациенты сообщают о дискомфорте спустя пару часов после еды, жалуются на опоясывающую боль. Вывод один - такого рода неприятные ощущения требуют обследования.

Среди других ранних симптомов, которые могут указывать в том числе на онкологию, названы повышенная температура тела (если она держится неделю и дольше без каких-либо симптомов простуды), изменение цвета кожи (желтушность или наоборот излишняя бледность кожи и склер), резкое снижение массы тела.

"Если вы едите как прежде или даже больше, но вес ощутимо пошел вниз, то возможно это симптом паранеопластического синдрома. По-простому, это проявление онкологического заболевания", - пишет врач.

Отмечается, что особенно пристально надо следить за потерей веса, если уходит больше пяти килограммов за месяц.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий